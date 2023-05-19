影／10萬分之1的機率 味全龍江忠垣配對成功將捐髓救人

中職味全龍隊江忠垣響應慈濟捐髓救人，3年前參與驗血建檔，近日終於收到配對成功通知，將進入捐贈周邊血的準備作業。趁著球隊移師花蓮比賽，25歲的江忠垣今天到花蓮慈濟醫院施打白血球生長激素，要連打5針，怕打針的他坦言有點緊張，仍揚起笑容說「救人一命嘛」。

味全龍隊3年前在斗六棒球場開訓時參加慈濟造血幹細胞捐贈驗血的公益活動，江忠垣及「紅色大砲」劉基鴻等20名隊職員挽袖響應，各自抽出10c.c血建檔。

今年3月，已卸下球衣轉任球隊管理的江忠垣接獲配對成功訊息，因相隔已3年，他一度懷疑「是真的嗎？」確認後，上月進一步做身體檢查，這個月再次抽血確認血球數值，就進入準備作業。

味全龍隊今天起在花蓮德興棒棒球場與統一獅隊三連戰，江忠垣與創辦人魏應充、董事長徐文芳、領隊丁仲緯、總教練葉君璋及劉基鴻等人，今天參訪慈濟骨髓幹細胞中心，江忠垣也在慈濟醫院施打G-CSF白血球生長激素，先測量體重、體溫、血壓等再打針，他的神情顯得有點緊張，他笑說，有點怕打針，但可以救人一命。

江忠垣透露，母親一開始有點擔心，以為是抽脊椎的骨髓，經解釋知道醫療技術進步，現在方式很簡單，恢復期也短，放下心支持。

花蓮慈院院長林欣榮表示，G-CSF要連打5天，讓白血球上升有抵抗力，同時造血幹細胞會多10倍以上。他解釋，以往抽取骨髓幹細胞，現在是周邊血幹細胞，以血液分離機收集造血幹細胞，大約抽2、300cc，如同捐血一樣。

魏應充說，這是中職6支球隊第一位配對成功的隊職員，希望拋磚引玉，7月16日也將在天母賽事再度辦理驗血建檔活動，歡迎更多人加入。