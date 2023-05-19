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端午連假國道管制措施出爐 國5首日恐清晨5點就塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，端午連假以返鄉及旅遊旅次為主，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。本報資料照
高速公路局預估，端午連假以返鄉及旅遊旅次為主，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。本報資料照

今年端午節共4天連假(6月22日至25日)，高速公路局預估，連假以返鄉及旅遊旅次為主，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。首日交通量為110至123百萬車公里，南向可達70百萬車公里，為平日的1.6倍，西部國道預計上午7點起出現車潮，包括國1新竹路段、國3大溪、龍潭路段等，國5則預計清晨5、6點就出現壅塞。

高公局表示，端午連假期間針對易壅塞時段路段規劃管制措施，匝道封閉部分，6月22日清晨5點至中午12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口(因應國1西螺穿越橋改建工程)；凌晨0點至中午12點，封閉國5石碇、坪林南向入口。6月23日清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。6月24日至25日每天中午12點至晚間21點，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制部分，6月22日早上6點至中午12點，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道實施。6月24日至25日每天下午1點至晚間6點，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施，結束時間視交通狀況機動調整。

另外，6月22日至25日國道實施單一費率；6月22日至25日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；6月22日至25日每天凌晨0點至清晨5點國道全線暫停收費。

高公局也說，為分散國道車流，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6南投往返台中地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。

高公局表示，雖然端午節連續假期間暫停施工，但部分長期工程仍有占用路肩或縮減車道情形，其中，國1西螺交流道南向路段因西螺穿越橋改建工程縮減集散道車道易有壅塞情形，除實施匝道封閉措施減少車流，也建議民眾提前從北斗交流道駛出前往西螺地區。

國道 新竹 連假 端午節

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