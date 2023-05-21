連續拉肚子拉不停？可能是「這原因」惹的禍！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「慢性腹瀉原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大慢性腹瀉原因排行。

相信大家或多或少都有拉肚子的經驗，而拉肚子的「腹瀉」現象，又可以分為「急性腹瀉」與「慢性腹瀉」，區分的方式取決於腹瀉的持續時間，通常只要腹瀉出現長達連續幾周，那就是所謂的「慢性腹瀉」，而慢性腹瀉可能只是食物上的過敏或藥品的副作用，但也可能是某些疾病的警訊。

「乳糖不耐症」是長期腹瀉元凶 長期腹瀉也可能是「癌症」警訊 ▲ TOP6 慢性腹瀉原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「慢性腹瀉原因」的相關話題討論，可以發現「食物過敏」引起網友熱烈討論，其中「乳糖不耐症」是引發多數網友腹瀉的原因，根據研究發現不少亞洲人的體質因為基因的緣故，體內無法產生乳糖酶去分解乳糖，因而很容易發生乳糖不耐症的問題，其中全亞洲高達九成的人都具有乳糖不耐症體質，相關話題引起網友共鳴表示「喝整瓶一定拉，乳製品吃太多也拉，沒一次例外，好煩啊！」、「有一次不小心喝到鮮奶茶，大概只喝一兩口，也拉肚子了。」另外，「腫瘤」也是引發慢性腹瀉的原因之一，特別是「癌王」大腸癌，有網友分享「自己連續拉肚子拉了3 個月，結果去看醫生才發現是大腸癌。」，提醒大家一定要時時刻刻注意自己的身體狀況，有不對勁就要立即就醫。

慢性腹瀉也可能是由「腸道非感染性疾病」導致，其中最常見的就是「腸躁症」，有網友就分享自己的經驗「怎麼吃都腹瀉，而且容易有餘便，會一直跑廁所」，不過，腸躁症其實是心理因素，可以透過放鬆與飲食方面來改善，有需要的話也可以尋求身心科的協助。此外，也有慢性腹瀉是因「內分泌失調」所引起的，當中最常見的症狀就屬「甲狀腺亢進」，就有網友在討論區表示「因長期腹瀉而至腸胃科就醫，醫師安排大腸鏡檢查後無異常，之後又去家醫科才發現自己原來是甲狀腺機能亢進」，提醒網友有時候並非單一功能出問題，而有可能是其他疾病引起的症狀。

最後，長期腹瀉也可能是因「藥品或營養品的副作用」而發生，有網友分享「扁桃腺化膿發燒，吃抗生素治療，結果吃了一直拉肚子」，成藥與部分藥物會破壞腸胃菌叢，所以才導致腹瀉的現象，醫師建議可以多補充益生菌來改善。

由於長期腹瀉可能是很多不同的現象所導致，甚至可能是某些疾病的警訊與前兆，所以建議若是有上述相關症狀的民眾，可以進一步需尋找專業的醫療協助，才能確定症狀並對症下藥。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「TOP6慢性腹瀉原因 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/09，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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