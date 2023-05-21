是否支持「週休三日」正式實施？網憂：將造成競爭力下降

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「週休三日」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於週休三日提案是否該實行的看法為何。

網友Lucas在今年三月時於公共政策網路參與平台發起「週休三日」連署，提案內容為「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，而日前附議人數已超過最低門檻，也就意味著主管機關須在期限內作出回應，消息一出立刻引發網友議論，對於是否該正式實施表達不同的觀點。

週休三日充分休息「能提升工作品質」 ？ 網：企業負擔將更大 ▲ 網友熱議支持週休三日的原因 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網友針對「週休三日」相關話題的討論，發現不少網友力挺週休三日應該上路，並表示高工時、高工作量會加速消磨員工對工作的熱情；就有人提到「產值不一定會和工時成正比，最重要的應該是提升員工工作效率和熱忱」，認為適當的休息將有助於提高工作品質，對此也有其他網友表達贊同「休息是為了走更長遠的路」，覺得多一天休假可以讓員工有更多時間養精蓄銳，回到工作時「好像不那麼厭世」，做事也會更有效率。還有部份網友認為週休三日提案若實施，民眾將更能在工作與生活間取得平衡，例如就有人點出，台灣普遍工時長，造成許多員工「陪伴家庭的親子關係甚少，甚至六日也常需要加班」，但若多出一天假則「有更多個人安排時間，（可以）旅遊、陪伴家庭、處理家務」，且民眾出外遊玩的同時也是在花錢消費、促進國內經濟增長，不失為一雙贏局面。

而另一派網友則持相反意見，擔憂週休三日將造成生產力下降，因此較不看好提案能上路，例如就有民眾表示「企業需要生產力，不太能接受週休三日的勞工」，指出台灣產業多屬勞動中產階級，而缺乏人力的情況下企業負擔將大幅加重，可能導致國內工廠外移、失業增加等後果；對此其他網友也紛紛留言「週休二還不夠還要週休三，怪不得景氣越來越差」、「這種勞工制度，還有哪個外資願意來台投資？」，認為生產力衰退也將直接影響國家競爭力。此外，部份民眾則質疑，週休三日無法從根本解決台灣工時過長的問題，直言「如果集中四天做五天的（工作）量，那等於有跟沒有一樣」，引來不少網友認同「縮短工時、彈性上班比週休三日好」、「個人認為週休三日有點多了，比較希望縮短每日工時，例如8小時→6小時」，建議不如先考量降低工時的相關配套措施。

你支持週休三日正式實行嗎？各行各業的的工作性質不同，可能造成每個人對此議題有著不同的觀點，不過希望大家都能尊重並聆聽彼此的意見，共同商議最好的制度改善方式，持續為國民和勞工爭取最佳權益。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友對於週休三日提案是否該實行的看法」相關討論則數。觀測期間：2023/02/14~2023/05/14，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、問答網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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