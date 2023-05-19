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出血、胎位不正、提早破水 最強媽媽喜迎新生兒　

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。圖／烏日林新醫院提供

台中33歲岩姓孕婦預產期為今年6月初，經歷出血臥床安胎、胎位不正，順利矯正胎位後，沒想到竟提早一個月，在今年5月初半夜無預警破水，「寶寶從雙子座變金牛座，差點來不及準備待產包」，經過13小時順利自然分娩，母子均安，喜迎男寶寶誕生。

烏日林新醫院婦產科醫師李偉慈建議，孕婦懷孕五個月，子宮底高度約為20公分，由於子宮來到肚臍上方，胎兒活動力更活躍，特別要注意胎動是否越來越明顯。另外，孕婦若發現宮縮越來越頻繁，一小時高達6次以上，甚至陰道出血，建議盡快回診。

岩姓孕婦表示，她透過人工受孕順利懷孕，由李偉慈產檢，懷孕初期經歷出血臥床安胎、中期也曾服用安胎藥，30周發現胎位不正，她自行做膝胸臥式，李偉慈額外施行胎位外轉術，順利矯正胎位。

岩姓孕婦原本滿心期待新生兒降臨，沒想到在35周又6天，突然半夜無預警破水，趕緊連繫李偉慈，到院後子宮頸擴張三公分且落紅，經施打減痛分娩、催生，平安生下男寶寶，體重達2685公克，剛生出來活力不錯，也與岩小姐進行肌膚接觸長達半小時。

岩小姐感動表示，從備孕到懷孕，一切都是如此珍貴且得來不易，她和丈夫承諾要好好愛護寶貝一輩子，李偉慈專業度十足，非常感謝。

烏日林新醫院婦產科及小兒科醫師攜手守護母嬰健康，針對早產兒及高危險妊娠產婦，詳細為寶寶健康評估，發現男嬰有呼吸急促、肋骨凹陷的問題，經轉至新生兒加護病房照護，6天後評估呼吸及活力恢復正常，順利出院。

李偉慈呼籲，孕媽咪可透過定期產檢，讓醫師掌握孕媽咪身體變化和胎兒健康狀況，可大大提高順利生產成功率。

岩姓產婦（中）與丈夫（左）的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後順利出院，右為醫師李偉慈。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦（中）與丈夫（左）的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後順利出院，右為醫師李偉慈。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生，右為醫師李偉慈。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生，右為醫師李偉慈。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後評估呼吸及活力恢復正常，順利出院。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後評估呼吸及活力恢復正常，順利出院。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。圖／烏日林新醫院提供
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。圖／烏日林新醫院提供

孕婦 懷孕

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