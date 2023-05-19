3大生活圈運輸月票通過核定 7月1日上路將再檢視訂價合理性

交通部主導、地方規畫北、中、南三大生活圈「TPASS行政院通勤月票」，將於7月上路，公路總局表示，今針對基北北桃、中彰投苗及南高屏3大方案召開第3次審查會議，經審查已通過計畫內容；考量月票措施永續性及政府財政負擔，仍會依實際使用情況檢視核算訂價合理性，如有過低情形會請各縣市檢討或自行負擔。

公路總局今召開第3次審查會議，審查北中南三大生活圈通勤月票計畫，由三大生活圈縣市針對月票規畫方案、訂價及上次審查意見等進行簡報，經與會委員詢答及審查後原則通過計畫內容，各單位將依計畫內容及期程辦理後續作業，預計於7月1日上路實施。

公路總局表示，審查通過月票方案包含，基北北桃（1200元）、中彰投苗（台中市民699元、非台中市民999元）、南高屏（999元）生活圈月票，及台中市（市民299元、非市民599元）、彰化縣（699元）、南投縣（699元）、台南市（不含台鐵299元、含台鐵399元）、屏東縣（不含台鐵299元、含台鐵399元）都市內月票，高雄市月票399元則已於4月17日審查通過。

公路總局表示，三大生活圈縣市月票訂價方案雖已審查通過，但考量月票措施永續性及政府財政負擔，月票上路實施後仍會依民眾實際使用情況檢視核算訂價合理性，希望月票價格以不低於民眾平均通勤支出3折為原則，如有過低情形會請各縣市檢討訂價或自行負擔補助經費。

公路總局指出，目前北中南三大生活圈已預先籌備月票上路實施前置作業，包括驗票機票證修改及測試、票卡印製與規畫販售通路，及相關行銷宣導作業等，預計同步於7月1日上路實施。後續也將持續受理各縣市月票提案及辦理審查作業，希望下半年陸續上路。