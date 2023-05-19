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腸病毒自費疫苗7月底前上市 衛福部ACIP月底邀藥廠報告

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
流行病學專家何美鄉說，為保護幼兒健康，家長應帶幼兒接種疫苗。記者沈能元／攝影
流行病學專家何美鄉說，為保護幼兒健康，家長應帶幼兒接種疫苗。記者沈能元／攝影

腸病毒疫情爆發，創6年來同期新高。流行病學專家、小兒科醫師均表示，腸病毒疫情爆發，家長應多注意家中幼兒健康。國光子公司安特羅與高端兩家藥廠已研發完成腸病毒71型疫苗，預計7月底前上市。衛福部疾管署表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）兒少疫苗工作小組，將於5月30日邀集兩家藥廠，進行疫苗技術性資訊報告，並進行詢答，是否列公費疫苗還須由專家推薦及成本評估討論。

依疾管署監測資料顯示，國內上周腸病毒門急診就診總計1萬1916人次，較前一周、1萬1428人次，上升4.3%，高於2017年以來同期，整體疫情持續上升。另實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別也於社區活動。

安特羅及高端兩家藥廠研發完成腸病毒71型疫苗，施打對象為2個月至6歲孩童，安特羅總經理張哲瑋說，疫苗預計7月底前開打，已準備2萬劑、1萬人份，目前預約情形踴躍，疫苗需施打兩劑，每劑間隔28天，一劑價格4000元。

高端藥廠執行副總李思賢說，腸病毒疫苗7月中下旬開打，共需接種兩劑，每劑間隔56天，每劑價格4300元，2個月至2歲幼兒接種2劑疫苗後，間隔一年還需施打一劑追加劑，目前準備數萬劑疫苗。

茂盛醫院副院長簡佳裕說，目前兩支腸病毒疫苗血清保護力分別為98.31%及99.52%，為保護幼兒健康，家長應帶幼兒接種疫苗，而腸病毒疫苗副作用包括發燒、食慾降低、疲倦、腹瀉等。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，ACIP兒少疫苗工作小組將於5月30日邀集兩家藥廠進行腸病毒疫苗技術性資訊報告，並進行詢答，與會專家將依藥廠提供資料進行廣泛性討論，自費、公費接種建議範圍等議題也會一併討論，而這只是工作小組，結論會再提到ACIP大會。至於，是否會列入公費疫苗接種，還須由專家推薦及成本評估進行討論。

中研院生醫所研究員何美鄉說，依流行病學調查，腸病毒共70多種，其中腸病毒71型最容易引發重症個案，尤其感染腸病毒時，初期症狀不明顯類似感冒，包括發燒、手足口病、疱疹性咽峽炎，若未及時治療，可能引發重症，如腦幹腦炎，自主神經失調及心臟衰竭，而重症好發於5歲以下幼童，併發症多出現在感染後2至7天，平均為3天，重症死亡原因多為心臟衰竭所致。

何美鄉指出，腸病毒重症四大症狀為嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐及呼吸急促，家長應多注意，治療腸病毒多採用支持療法，如輕症患者給予水分及營養，若出現腦炎等併發症，需給予降腦壓等藥物，而病毒已侵犯中樞神經等重症病童，經醫師評估後，還可能必須施打免疫球蛋白。

何美鄉說，爲避免幼兒感染腸病毒，家長應讓幼兒注意勤洗手、避免出入人潮擁擠場所、盡量不要與病患接觸，新生兒要多喝母乳，均衡飲食、充足睡眠增加免疫力。

腸病毒 疫苗 衛福部

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