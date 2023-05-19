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新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠第四波疫情正式到來，流行病學專家何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
新冠第四波疫情正式到來，流行病學專家何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

新冠第四波疫情正式到來。流行病學專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。但她認為，新冠病毒屬於季節性疾病，正常來說，「病毒在秋冬季節傳播速度更快，疫情會更嚴重」，必須多加注意，新冠病毒永遠不會消失，疫情會不斷一波又一波，並朝向流感化趨勢。

秋冬季節是否會再出現新變異株，引爆大流行？何美鄉說，不敢說秋冬一定會出現新變異株，即便現在沒有新病毒株，也可能出現一波疫情。但秋冬病毒傳播力一定會增加，建議疾管署應監控病毒株變異情形，並告知國人現在流行的變異株，如果出現又可以逃脫免疫力的新變異株時，國人必須更加警覺。

依疾管署統計，新冠重症確診者漸漸增加。何美鄉說，這類重症者身上一定有其他疾病，因此，對於沒有接種疫苗的年長者、慢性病患、孩童等脆弱族群，或是接種疫苗後，體內免疫反應不佳的人，一旦遭到病毒感染，症狀就會十分嚴重，甚至反覆感染下，身體狀況更為糟糕，這類族群始終處在「非常危險的狀況」，提醒進出人潮擁擠場所應戴口罩、勤洗手，避免染疫。幼兒防護則希望有更好的新冠疫苗，提升保護力。

對於近期出現「天選之人」（疫情以來尚未確診者）確診比率增加，何美鄉推測，其實「天選之人」為無症狀感染者，現在體內抗體降低後，再次被感染，引爆感染人數上升，但這類族群應屬輕症居多。

何美鄉說，政府鼓吹接種新冠疫苗已有2年多，加上疫情持續傳播，許多人都曾受到感染，因此，對於健康的人來說，這都是很好的「防火牆」，而透過每次感染、接種疫苗都可讓免疫力更強一點，所以一般健康的人，面對第四波疫情，不用擔心。

疫情 新冠疫苗 何美鄉

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