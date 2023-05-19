國台辦稱恢復台團客 台灣旅行業者早聞風聲已提前準備

大陸國台辦發言人馬曉光今宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。交通部觀光局長張錫聰表示，我國赴陸「禁團令」要等協商完成才會解除。旅行業者表示，開放兩岸觀光旅遊不管對出入境產值都是好消息，甚至業界早已盛傳陸方開放消息，已提早準備；但有專家認為，多數人仍期待大陸能對等開放個人或團體來台旅遊。

事實上，近日旅行業界就已盛傳陸方將先開放台灣旅遊團赴陸旅遊，且宣布時間點就在這幾天。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁17日也率領各旅行公會赴陸爭取相關事宜。不少業者表示，早已提早準備因應，一開放就能推動。

旅行業者、中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，兩岸2019年旅遊出入境約800萬人次，占全數2850萬人次約3分之1，兩岸航線也占航空公司營收近1半，近9成旅行社疫情前2019年都有做台灣旅客赴陸旅行團，開放兩岸觀光旅遊不管對出入境產值都是好消息。

但李奇嶽也說，今年適逢選舉年，兩岸觀光旅遊受政治情勢影響大，開放後是否能穩定回流仍待觀察。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，今年3月來台旅客共有48萬6171人次，為疫情前的45%，恢復率較低的國家為大陸4%、日本29%，其餘市場都已達60至80%。若以今年截至目前來看，國人出國恢復率為52%，以中港澳恢復率較低為25%，其餘市場約為70%。

黃正聰表示，台灣是民主國家，團體或個人本來就可以赴大陸旅遊，只是基於對等因素，目前未開發台灣旅行社組團前往大陸。陸方今宣布的消息重點是，大陸開放旅行社可以接待團體，在台灣旅行社不能組團的情況下，團體或個人可以逕洽大陸旅行社，但眾人期待的是大陸能對等開放個人或團體來台旅遊。