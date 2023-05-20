從府城出發到行銷國際 黑橋牌走過66年靠的是堅持

黑橋牌，一間從台南府城創立的肉製品專賣店，走過66年歲月，從簡單的肉脯、肉乾和香腸，到完整的肉品加工全品項，還跨足海外市場，是怎麼做到的？董事長陳春利笑著說「沒有其他，只有『堅持』兩個字」。

走進位在台南安平工業區內的中央工廠，就聞到一陣陣的蔥油香，端午節即將來臨，正是工廠最忙的時候，「每一個步驟都要從頭自己來，我們做食品就是這麼龜毛」廠內人員說。

黑橋牌今年的新品極品鮑魚干貝粽，選用16公克的整顆鮑魚及北海道干貝。 圖／黑橋牌 提供

從香腸衍生到全品項 光靠這一味就賣百萬顆

黑橋牌不是賣香腸？怎麼做起粽子？其實黑橋牌多年來努力成為民眾餐桌上的日常，從香腸開始、研發許多新產品，秉持著台南人對美食的執著，許多新商品一上架就被懂吃的消費者秒殺，26年前開始做第一顆粽子「府城廟口粽」，到現在光是這一個品項就銷售超過百萬顆。

黑橋牌粽子的特色之一是材料嚴選，看得出台南人對美食的堅持。 圖／黑橋牌 提供

為了讓產品符合陳春利的要求，從粽子配料炒香使用的豬油開始，都是在廠內自行煉製，每一道手續都是遵循古法，絕不偷工減料，陳春利說「消費者一吃就知道」，大塊的豬肉、蛋黃、花生等配料，都是精挑細選，連粽葉都不馬虎，內層是香氣十足的麻竹、外層是耐煮的桂竹葉，每一片都經手工清洗、擦拭，所有的講究都在味道上呈現出來。

銷售人員說，不少婆婆媽媽愛買市場裡的粽子，認為吃起來才有傳統味道，但只要吃過黑橋的粽子就「著」，比傳統更傳統，回購率超高。

黑橋牌粽子製程，全程皆依循古法一繩二葉包粽工序以及精準拿捏蒸煮火侯，讓口感更加出色。 圖／黑橋牌 提供

66年來的與時俱進、時時創意是勝出的關鍵

58歲的陳春利是企業第二代，從35年前接班起，面臨一連串的考驗，通路及市場的轉變、食安風暴、口蹄疫、新冠肺炎疫情，到現在的高通膨時代來臨，關關難過關關過，讓業績一路成長，黑橋牌靠的不僅是台灣香腸，發展完整的肉品產品線，與飲食文化的連結是勝出的關鍵；火腿、培根、德國香腸，廣式肝臘腸、肉乾零嘴-條子肉乾、廣受好評的香腸蘿蔔糕、香腸肉粽、香腸肉包等創新商品更貼近消費者生活，一步步的建構「肉品專家」」之路。在2020年台灣口蹄疫拔針（正式從疫區除名）後，得重啟外銷機制並和市場通路重新接洽，也在政府各方的努力協助下更積極拓展海外市場。讓黑橋牌能以品牌與產品優勢取得目前在香港、新加坡、汶萊、日本及澳洲的販售點。

「肉品不像鳳梨酥，要賣到海外各國，難上加難」品牌指出，除了豬隻相關疫病的考量，各國都有畜產保護政策，還要符合生鮮食品的超高衛生標準，2020年黑橋牌成為第一個成功打進日本加工肉品的台灣品牌，到現在除了日本AOKI和Lopia超市及日本誠品都有舖貨，其他像是日本鼎泰豐與知名連鎖餐飲品牌都能吃到黑橋香腸，儼然成為台灣美食的代言人。

陳春利表示，從父輩創業開始，從沒有改變過的，就是「用良心做食品」的精神，對每一項細節的堅持，以不變應萬變，才能在汰換快速的食品市場裡屹立不搖，未來也將持續、並把台灣美食文化發揚到全球。

陳春利董事長在員工眼裡是有文化氣質的老闆 ，以飲食文化為奠基發展，傳承食品工藝技術來經營品牌。 圖／黑橋牌 提供

陳春利在員工的眼裡是「極有文化氣質的老闆」，把食品當藝術品、把企業發展看成傳承，2012年設立全台第一家香腸博物館，除了為府城的藝文延續盡一份心力以外，也讓食品生產完全透明化，讓消費者能一窺黑橋牌在食品安全把關和堅持的企業精神；2020斥資三千萬，在台南中正路原地復刻前身為日治時期台南四大戲院之一的「戎舘」，於2021年正式幕，成為台南中正路的藝文基地，不僅是黑橋牌的賣場，2樓的藝文空間更是推展台南文化的起點，定期藝文策展、舒服的閱讀空間及仿電影院的影片賞析空間，享受台南在地美食，證明「發揚美食文化不只是嘴巴說說而己」。

位在台南中正路上的「戎舘」，是黑橋牌發揚在地文藝復興的起點。 圖／黑橋牌 提供

採訪過程中，銷售人員拿出今年端午新研發的商品「極品鮑魚干貝粽」，「選用16公克的鮑魚、北海道干貝，加上台灣豬，絕對吃得出台南人的霸氣」，想起台南人在美食上絕對輸人不輸陣的氣魄，馬上決定今年一定要吃到，好好犒賞自己一下。

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