宣傳農產品外銷創新高？農委會官網數字會說話

立委質疑農產品外銷起不來，是否仍有資格升格為農業部？農委會在農業部記者會上，宣傳農產品外銷創新高，2021年農產品外銷產值達56.7億美元，2022年日本增加11%、菲律賓9.8%、印尼7.8%、加拿大5.5%，近日引起立委質疑，明明農產、漁產外銷正在萎縮，如何成立農業部；而農委會主委陳吉仲說，外銷維持產地價格比衝量更重要。

陳吉仲今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會，他說，現在農產品外銷的品項，水果只要有順利拉出去，對國內的價格有一定的支撐點；以鳳梨為例，一年有40至43萬公噸產量，外銷到日本1.7、1.8萬公噸到2萬公噸，產地價格就會維持在一定的水準，所以，重要的是透過外銷，讓國內的市場流動，產地價格穩定在一定的水準，會比衝外銷數量更重要。

根據農委會官方網站上的農業貿易統計，去年我國農產品外銷正大幅衰退，2022年，中國大陸對我下農產品禁令擴大，我國整體農產品外銷確實大幅衰退；根據農業貿易統計，2022年農產品總出口值52.2億美元，比2021年度整體產值減少7.8%；而2022年整體進口農產品產值204.1億美元，比2021年180.9億美元，增加12.8%；農產品貿易逆差超過151億美元，再創歷史新高。

我國農產品出口前十大國家中，美國第一，占我國農產品總出口值的17.5%，日本第二占16.4%；中國大陸第三占13%；其他國家占比都在10%以下，包括香港、越南、馬來西亞衰退6%至0.2%；而泰國、韓國、澳洲、加拿大，分別增加1.1%至5.5%。

而農產品進口十大國家，美國占22.8%、年增率17.7；大陸占6.7%、年增率3.3%；巴西占6.5%、年增率6.3%；其餘國家占比都不大，但是十大國年增率分別增加42.7%到2.8不等，全面增加，我國農產品依賴進口日深。

當時農委會說，出口衰退，是因為氣候變遷，國內香蕉、芒果、豬肉、雞肉都有小幅減產；疫情下國際航運尚未完全恢復，運費高漲減少外銷誘因；而大陸對台下農產品禁令、食品登陸註冊問題都有關係、影響不小。

而根據統計，2021年整體外銷產值達56.7億美元，比2020年49.1億，增加15.4%；但進口值也增加，2021年進口179.8億美元，比2020年153.7億美元，增加17%，農產品貿易逆差超過120億美元。

而外銷2021年創新高的原因，在於當年外銷中國大陸出口值為11.1億美元，比2020年10.1億美元增加10.1%；即使當年受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧影響輸往大陸，水果銷陸大幅衰退，但在部份漁產、羽毛羽絨、酒類卻增加。