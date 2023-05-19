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升級版台南「集過來」智慧回收島 延長24小時隨時回收

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供

「集過來智慧回收島」是全台第一座大型資源回收島，營運6年多成果豐碩，為提供貼心與多元服務，系統升級後提供24小時零人力的智慧服務，台南市政府今天在集過來智慧回收島(家樂福安平店前)舉辦啟動記者會，民眾只要持一定數量的寶特瓶、鋁罐、手搖塑膠PP杯及電池等回收物投入機器，就可獲得折價券或ECOCO點數，落實循環經濟綠色生活。

台南市長黃偉哲今天出席新系統啟用儀式表示，台南2017年開始推動「智慧回收島」，經過逐步推廣，越來越多民眾接受，達到每年100公噸回收物的成績，現在透過介面系統的升級，降低人力管理成本、延長服務時間，可望讓回收島的回收量繼續成長。這幾年台南有越來越多市民朋友逐漸習慣回收島的模式，期望未來能夠繼續擴大，用創新精神推廣環保工作。

環保局副局長陳幸芬介紹升級後的回收島時表示，南市資源回收率從2018年的53%已提升至目前的63%，回收島成立迄今也吸引超過2萬7千人次來使用，過去每天僅服務8小時，未來能24小時提供零人力服務，再晚都可持回收物前來回收，享有等同現金的回饋機制。

搶先體驗的林先生表示，全新升級的回收站允收範圍更多，回收後除了原有的折價券之外，還可使用ECOCO循環經濟APP的點數，兌換更多公益店家的抵用與服務，會推薦給親朋好友使用。

環保局表示，升級後的智慧回收島不但回收容納量增加，更可達到「24H零人力」運作，讓民眾隨時都能回收，不用等待回收車清運時間點，可收品項包括寶特瓶(PET)、鋁罐、乾電池、手搖飲塑膠杯(PP)、玻璃瓶等，除了玻璃是進行公益捐贈，其餘品項皆可獲得家樂福抵用券或ECOCO點數等回饋，希望讓更多朋友一起落實資源回收。

更多資訊可上台南環保局資源回收全民動起來集過來智慧回收島網站 (https://reurl.cc/3OV1bl)參閱。

台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供
台南「集過來智慧回收島」全新升級，引進在地企業ECOCO系統，增加系統可容納回收量，更達到24小時零人力營運。圖／台南市政府提供

資源回收 家樂福 黃偉哲

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