升級版台南「集過來」智慧回收島 延長24小時隨時回收

「集過來智慧回收島」是全台第一座大型資源回收島，營運6年多成果豐碩，為提供貼心與多元服務，系統升級後提供24小時零人力的智慧服務，台南市政府今天在集過來智慧回收島(家樂福安平店前)舉辦啟動記者會，民眾只要持一定數量的寶特瓶、鋁罐、手搖塑膠PP杯及電池等回收物投入機器，就可獲得折價券或ECOCO點數，落實循環經濟綠色生活。

台南市長黃偉哲今天出席新系統啟用儀式表示，台南2017年開始推動「智慧回收島」，經過逐步推廣，越來越多民眾接受，達到每年100公噸回收物的成績，現在透過介面系統的升級，降低人力管理成本、延長服務時間，可望讓回收島的回收量繼續成長。這幾年台南有越來越多市民朋友逐漸習慣回收島的模式，期望未來能夠繼續擴大，用創新精神推廣環保工作。

環保局副局長陳幸芬介紹升級後的回收島時表示，南市資源回收率從2018年的53%已提升至目前的63%，回收島成立迄今也吸引超過2萬7千人次來使用，過去每天僅服務8小時，未來能24小時提供零人力服務，再晚都可持回收物前來回收，享有等同現金的回饋機制。

搶先體驗的林先生表示，全新升級的回收站允收範圍更多，回收後除了原有的折價券之外，還可使用ECOCO循環經濟APP的點數，兌換更多公益店家的抵用與服務，會推薦給親朋好友使用。

環保局表示，升級後的智慧回收島不但回收容納量增加，更可達到「24H零人力」運作，讓民眾隨時都能回收，不用等待回收車清運時間點，可收品項包括寶特瓶(PET)、鋁罐、乾電池、手搖飲塑膠杯(PP)、玻璃瓶等，除了玻璃是進行公益捐贈，其餘品項皆可獲得家樂福抵用券或ECOCO點數等回饋，希望讓更多朋友一起落實資源回收。