運量增！台灣高鐵7月起增開九班次 每週提供1025班列車服務

台灣高鐵公司（2633）持續觀察旅運需求，經檢視列車運用狀況後，規劃自7/1(六)起，每週增開九班次列車(南下六班、北上三班)。增開後，每週提供1,025班次列車的旅運服務。旅客自6/2(五)凌晨零時起，即可依照新班表購買7/1(六)及7/2(日)開行之各車次車票，後續日程之車票，將依現行預售規定，逐日開放訂購。

此外，為舒緩週末收假北部路段北上自由座人潮，台灣高鐵公司將自5/21(日)起，調整週日下午至晚間時段台中站北上區間車之自由座車廂數，包括1546車次(16:04發車)、1550車次(17:04發車)、1554車次(18:04發車)及1558車次(19:04發車)等共計4班列車，自由座車廂數均調整為8節(1至3車、8至12車)，歡迎旅客多加利用。

本次增班規劃說明如下：

一、 平日之通勤及商務需求：因應平日傍晚通勤時段旅客需求，台灣高鐵公司已自4/10(一)起，每週一至週四增開1549車次南下列車，經觀察旅客搭乘狀況，7/1後將納入常態時刻表，維持繼續增開。 二、 週末假期出遊及返鄉旅客：依據近期運量分析，旅客於週末出遊或返鄉之旅運需求旺盛，故本次增班特別規劃於週五下午增開2班次南下列車、週日下午至晚間增開3班次北上列車，以加強服務旅客安排週末假期及返鄉的需求。其中增開之1336車次抵達端點站時間為00:05，將超過過去末班列車時間，敬請乘車旅客留意。 台灣高鐵公司表示，旅客自6/2(五)凌晨零時起，即可透過「T Express」行動購票App、網路訂票及高鐵合作便利商店，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，依照新班表購買7/1(六)及7/2(日)各車次車票，享受台灣高鐵每週提供1,025班列車的便捷旅運服務。