細數政績520要給自己打幾分？陳吉仲秒回5個字

明天是總統蔡英文任內最後一次520，這幾年，台灣農業外銷萎縮，農民遭受缺工、產銷失衡等各種困境，而農委會即將升格為農業部，可望成為首任農業部長的農委會主委陳吉仲，為自己打幾分？陳吉仲沒有正面回答，僅細數政績；現場媒體追問，「所以聽起來給自己100分嗎？」，他回答，「當然不是啊」。

陳吉仲今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會；520到來，農委會也即將升格為農業部，陳吉仲為自己打幾分？陳吉仲說，比較重要的是農業的施政目標，是要讓農民的所得提高，確保消費者買到安全農產品，確保糧食安全；他歡迎各界針對過去這7年在農委會裡，完成許多農民福利照顧，包括以前農民沒有農民職業災害保險，沒有退休金，沒有避免看天吃飯的農業保險，沒有讓實際耕作者參與農民健康保險都在這幾年陸續完成。

陳吉仲細數政績，南投有很多屬於灌區外的區域；全國消費者吃到的百香果來自埔里、大坪頂，因為灌區外擴大服務，讓農田水利會升格為公務機關，讓灌區外的農地有水可用；不僅如此，綠色環境給付正在保護所有農地；口蹄疫順利拔針成功；非洲豬瘟繼續防守；遠洋漁業黃牌拿掉，讓遠洋漁業可以永續經營；總統院長給予的冷鏈計畫，讓農產品順利內外銷。

陳吉仲說，更重要的是，農家所得不論專業農或是主力農家，都是大幅度成長，要讓農民有土地、有水、有陽光，所得增加，台灣農業就永續。他認為這樣還不夠，後面還要面對極端氣候事件的挑戰，還有相關的動保議題，農業部門與農漁民為全力讓農漁業永續。