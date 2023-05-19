快訊

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了！

廣達股價超越鴻海 網友：肉鬆超車公公、公公顏面何在

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

細數政績520要給自己打幾分？陳吉仲秒回5個字

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（中），今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲（中），今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會。記者彭宣雅／攝影

明天是總統蔡英文任內最後一次520，這幾年，台灣農業外銷萎縮，農民遭受缺工、產銷失衡等各種困境，而農委會即將升格為農業部，可望成為首任農業部長的農委會主委陳吉仲，為自己打幾分？陳吉仲沒有正面回答，僅細數政績；現場媒體追問，「所以聽起來給自己100分嗎？」，他回答，「當然不是啊」。

陳吉仲今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會；520到來，農委會也即將升格為農業部，陳吉仲為自己打幾分？陳吉仲說，比較重要的是農業的施政目標，是要讓農民的所得提高，確保消費者買到安全農產品，確保糧食安全；他歡迎各界針對過去這7年在農委會裡，完成許多農民福利照顧，包括以前農民沒有農民職業災害保險，沒有退休金，沒有避免看天吃飯的農業保險，沒有讓實際耕作者參與農民健康保險都在這幾年陸續完成。

陳吉仲細數政績，南投有很多屬於灌區外的區域；全國消費者吃到的百香果來自埔里、大坪頂，因為灌區外擴大服務，讓農田水利會升格為公務機關，讓灌區外的農地有水可用；不僅如此，綠色環境給付正在保護所有農地；口蹄疫順利拔針成功；非洲豬瘟繼續防守；遠洋漁業黃牌拿掉，讓遠洋漁業可以永續經營；總統院長給予的冷鏈計畫，讓農產品順利內外銷。

陳吉仲說，更重要的是，農家所得不論專業農或是主力農家，都是大幅度成長，要讓農民有土地、有水、有陽光，所得增加，台灣農業就永續。他認為這樣還不夠，後面還要面對極端氣候事件的挑戰，還有相關的動保議題，農業部門與農漁民為全力讓農漁業永續。

現場媒體追問，聽起來是給自己100分嗎？陳吉仲秒回，「當然不是啊」，是要把所有政策執行讓農漁民、消費者知道，現在春茶在採收，但今年雲林、嘉義、高雄、台南等受到乾旱影響，因此在特別預算中，針對氣候變遷導致的乾旱，全力幫農民找到水源讓農民可灌溉，這樣受到氣候變遷影響可以大幅減少，這是農業部門面臨重大挑戰時，可共同因應。

農委會主委陳吉仲（中），今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲（中），今天參加竹山鎮公所「2023國際茶道節宣傳」記者會。記者彭宣雅／攝影

農民 陳吉仲 農業部

延伸閱讀

立委批：農業規模萎縮 陳吉仲真的好意思說此生無憾？

轟陳吉仲只等著接農業部長 賴士葆：換成別人早下台

農業部組織法順利三讀 陳吉仲到議場感謝

外傳他的學生將掌農糧署？陳吉仲：人事都是不實揣測

相關新聞

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

新冠第四波疫情正式到來。流行病學專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。但她...

雨區往南擴及雲嘉投11縣市 新竹市短延時大豪雨

鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹市已有短延時大豪雨發生，中央氣象局發布11縣市豪雨特報，今天新竹縣有局部豪雨或大豪雨，桃...

苗栗台中雷雨交加 彭啟明：煙囪雲發展且逐步往南

煙囪雲持續發展，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，逐步往南發展。在雷區的民眾請小心。今天鋒面過境...

兩岸觀光恢復有譜 旅行社：待台解禁將湧現台胞證辦理潮

國台辦發言人表示，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，對此，旅行社業者多表示，對開放赴陸旅遊樂觀其成，目前已...

開放赴大陸旅遊 CNN評選中國最美10大景點 你最想去哪裡？

國台辦宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。如果要去大陸旅遊，該去哪些地方走走呢？不想人擠人，又想徜徉在大自然美景中，可以參考CNN評選的中國最美10大景點，來做旅程規劃！

出血、胎位不正、提早破水 最強媽媽喜迎新生兒　

台中33歲岩姓孕婦預產期為今年6月初，經歷出血臥床安胎、胎位不正，順利矯正胎位後，沒想到竟提早一個月，在今年5月初半夜無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦