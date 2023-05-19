金星21日落達最大仰角 抬頭向西可見夜空「最亮行星」

金星是夜空最明亮的行星，這周日將達到「日落時最高仰角」，民眾於傍晚望向西方就能看見。台北市立天文館表示，金星離地球及太陽較近，且表面覆蓋可反射近7成陽光的雲層，因此亮度遠超過其他星體，目前亮度已達-4.3等，比夏夜星空中最亮的織女星還亮約50倍，在無光處還可對物成影。

天文館指出，水星和金星等內側行星，因與太陽間的離角較小，只有清晨或傍晚才容易被看見且時間不長。日落時若仰角越高，落下時間較晚，能觀賞時間就越長，觀賞條件也越好。

天文館說，5月21日傍晚6點34分日落時，金星仰角為今年最高達42度，一直到晚間9點59分才落下，它在夜空出現長達3個多小時。上次金星於日落達到相同高度是2020年8月，下次得要等到2025年1月。

天文館提到，金星的亮度持續升高至7月會最亮，這期間都是觀賞金星的絕佳好期，傍晚不妨抬頭望向西方天空，欣賞這顆明亮行星，若有10倍以上的雙筒望遠鏡或小型望遠鏡，還可看出金星如弦月般的形狀，猶如另一顆小月亮。