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白天降雨高峰、西半部豪雨 氣象局1張圖看未來降雨趨勢
中央氣象局說，今天白天降雨高峰，西半部豪雨。今天至明天鋒面影響，今天北部地區有及澎湖有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區易有短延時強降雨並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部地區及其他山區亦有局部大雨發生的機率，金門及馬祖為多雲到晴。
明天白天各地有局部短暫陣雨或雷雨，晚起仍有零星短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。周日環境偏西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。
下周一另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。周日至下周一清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。
下周二東北季風增強，北部及東北部地區稍轉涼；鋒面位於巴士海峽，離鋒面較近的中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。
下周三、下周四南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。
26日至28日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。
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