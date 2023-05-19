鋒面還沒走 桃園市防汛關閉43處水門 5處見積水

桃園市今天凌晨大雷雨交加，天亮後雨勢不斷同時伴隨雷聲，即使白天也可以看見閃電。張善政市長上午出席議會總質詢前受訪，表示水務局凌晨的時候已經開始關閉各個主要水門，防止河川水倒流入市區，凌晨2點就陸續關閉水門，隨時監控水位。

水務局說明，凌晨2點至4點完成43處水門防汛啟閉，雨勢稍大的水門有觀音中山一路、二楊梅快速路五段、中壢石頭里、新屋正港里和桃園區國際路、慈文路口，積水都在10至15公分，歸類為零星積水，未達30公分淹水標準也沒傳出災情。

知名粉團「天氣風險」1小時前提醒鋒面還未通過，北部外海的煙囪雲還在，下午前北部、中部還是要嚴防大雷雨發生，現在這顆的閃電訊號比凌晨的更密集，很少見到維持這麼久的，煙囪雲還好沒有直接進入陸地。