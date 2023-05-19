演習傷患化毀容妝媲美「好萊塢」特效 全出自他的巧手

「太像了！跟真的一樣！」台東昨天舉辦民安9號演習，扮演傷患的人員，身上傷口幾可亂真，甚至嚇到現場觀演民眾。原來這些傷患的傷，都出自於花蓮消防局隊員林名信的巧手。他說「演習就要貼近實況，甚麼樣的災害類型，就有怎樣的傷勢」。

「救護多了，各種傷勢自然也看多了。」69年次的林名信說，以昨天民安演習為例，受到飛彈攻擊，通常傷患不是受到穿刺傷，就是割傷及燒燙傷，這類的傷口彩妝比較好處理，大概5到10分鐘就可以完成，反而交通及地震事故的傷勢會花更多時間。

服務於花蓮消防局的林名信，十幾年前曾是一名軍醫官，由於對救護的熱忱不減，退伍後報考消防員，服務期間參加過大大小小救護任務，累積不少救護經驗，也為他的彩妝功力留下深厚的基礎，花東舉辦各種災害演習，都由他為扮演傷患者彩妝。

他說，會喜歡上彩妝特效，真的是興趣，所以大概7年前自費報名彩妝課程後，就開始自我研究，一邊上網查相關資料，一邊找材料彩妝，結果愈陷愈深，因為會想更逼真一點，更完美。「曾有一次忘了收好一根彩妝手指，嚇到同事，就知道成功了」。