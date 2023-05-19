端午連假離島航線第2波加班機 5月22日上午9時開賣

今年端午節連續假期自6月22日至6月25日共4天，民航局說，6月21日至6月26日為航空疏運期，因應民眾返鄉及旅遊需求，針對需求較高航線規畫第二波加班機，澎湖及金門航線總計再提供5704個座位數，5月22日上午9時開放訂位，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客盡早訂位。

民航局指出，今年端午節離島管制航線澎湖、金門、馬祖，已於4月24日開放正班機及第一波加班機訂位。航空公司依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供3496個座位數，金門航線提供2208個座位數，總計提供5704個座位數。

民航局表示，為掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如5月22日訂票者，應於5月24日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。另也提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。