台鐵端午連假疏運加開152班列車 5月24日0時開放搶票

台鐵局因應今年端午連續假期疏運旅客需要，自6月21日（周三）起至6月26日（周一）計6天，全線加開各級列車共計152班。台鐵局說，自5月24日下周三0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵端午連續假期疏運加開列車，包含東部地區實名制列車6班、彰化-花蓮跨線EMU3000型自強號列車10班、彰化-花蓮跨線太魯閣自強號（海線）列車2班；及6月22日至6月25日湖口-花蓮EMU900型區間快車8班、七堵-高雄EMU900型區間快車8班、豐原-潮州EMU900型區間快車8班、二水-高雄EMU900型區間快車8班。

台鐵局表示，另為加強疏運旅客，6月21日至6月26日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，今年端午連續假期車票，自5月24日下周三0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於5月25日下周四0時起，開放8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。