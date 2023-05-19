「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

中央氣象局已針對桃竹苗4縣市發布豪雨特報，其中桃園、竹縣大雷雨。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，再次提醒，鋒面還未通過，北部外海的煙囪雲還在，下午前北部、中部還是要嚴防大雷雨發生。

天氣風險公司說，現在這顆雷雨胞的閃電訊號比凌晨的更密集，還好沒有直接進入陸地。很少見到維持這麼久的煙囪雲。

北部嚴防大雷雨，天氣風險公司說，4年前也差不多是這個時間，2019年5月17日鋒面前緣的強烈西南風，配合鋒面本身的不穩定環境及地形效應，很短的時間在桃園新竹降下致災性的雨量。當時氣象模式在事前幾乎沒有任何預報。

天氣風險公司說，四年後的今天，差不多的時間、差不多的大氣環境，氣象模式有預先指出北部外海可能有大雷雨發生的機會，萬萬沒想到，雷雨發生的如此快速、劇烈、如此集中，而且又是在桃園、新竹。

天氣風險公司表示，昨天晚間至今天清晨在小小的台灣，更小但爆發力驚人的雷雨胞，也就是這個季節最讓人擔心的「煙囪雲」，就這樣一直停在桃園、新竹沿海，不斷長出新的雷雨移入陸地，雨勢比四年前有過之而無不及。目前鋒面還在台灣北部，外海的雷雨胞還在不斷形成，今天白天北部、中部都還是要嚴防大雷雨發生。下午鋒面往南移動後，中南部山區也會有些雨勢，希望至少能為南部水庫補點水。