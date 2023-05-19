3年沒確診被稱「天選之人」 5月一堆人中鏢全場崩潰

隨著疫情漸漸趨緩，口罩禁令也分三階段解封，從「戶外不強制戴口罩」到「室內口罩規定放寬」，最後則是「大眾交通工具口罩鬆綁」，但也因為不再限制戴口罩，疫情似乎有死灰復燃的現象。一名女網友發文表示最近身邊確診的人越來越多，貼文也引來許多人留言認同。

這名女網友在Dcard發文詢問「大家最近自己或身邊的朋友有確診嗎？」她說比起前幾個月，最近感覺身邊蠻多人確診，這讓她不禁想到在2021跟2022也是在五月的時候疫情很嚴重，「大家有這個感覺嗎 ？或有神人知道是什麼原因嗎？」

貼文引起熱烈討論，「對！前陣子都沒事，最近一週辦公室已經10幾個人確診了，而且也沒有特別群聚或一起吃飯，超怪的」、「我們學校也是欸，不管老師或學生，我們班就有幾個陸續確診了」、「我們家天選之人，五月也開始有人確診」、「家人在這個月全數確診，剩我沒有」、「我原本還以為我是天選之人（因為偷懶只打兩劑），結果我五月初也確診」、「疫情爆發以來一直都沒有確診，五月中才第一次確診」、「我3年來都沒有確診，被朋友說是天選之人，前天確診了」。

大多數人也指出關鍵原因，「回想一下往年都差不多在母親節前後確診高峰」、「換季+大量人潮返鄉+已經脫口罩，本來就是季節性感冒高峰，只是再加一個COVID而已」、「口罩解封吧」、「不就是因為口罩解封嗎？剛解封的時候還是蠻多人會戴口罩的，現在越來越少人戴了」、「單純解封吧，還有確診不用隔離到處跑，我也是這個月被拔除天選之人的一員」。

疾管署日前公布5月10日至16日，每日平均新增154例本土併發症確定病例，較前7日（5月3日至9日）每日平均新增116例上升，疾管署副署長羅一鈞表示，各項指標明顯升溫，正進入式第四波疫情。