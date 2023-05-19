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凌晨顯著閃電落雷驚人 彭啟明：各地雷陣雨「特別是中北部」入夜趨緩

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天白天起鋒面會逐漸移入，雖然鋒面南下的過程再有些減弱，但各地都還是有短暫雷陣雨機會，預期中北部還是為降雨最大影響的風險區域，愈往南則降雨影響相對愈少。本報資料照片
今天白天起鋒面會逐漸移入，雖然鋒面南下的過程再有些減弱，但各地都還是有短暫雷陣雨機會，預期中北部還是為降雨最大影響的風險區域，愈往南則降雨影響相對愈少。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，凌晨開始顯著的閃電落雷報到，由於鋒面影響，今天各地短暫雷陣雨機會增加，特別是中北部地區。晚間雨量將趨緩，外出請帶傘並注意安全。

中央氣象局已經針對桃竹苗4縣市發布豪雨特報，其中新竹縣市大豪雨。根據氣象局資料顯示，日累積雨量前10名都在新竹縣市，以新竹縣新豐鄉西濱N066K測站329.5毫米最多，其次是新竹縣新豐鄉外湖測站284.0毫米、新竹縣新豐鄉新豐測站281.5毫米。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天受鋒前西南風增強影響，各地炎熱，甚至大台北、台南及台東地區氣溫高達36-38度，並受些鋒前雲系及熱對流影響，西部都有局部短暫雷陣雨，南投有單點大雨發生。

林孝儒說，昨夜至今晨隨著鋒面緩慢靠近北部，其中西北部的沿海有一旺盛對流在滯留發展，導致桃竹地區豪大雨發生，所幸早晨起隨著鋒面慢慢移入後，這個雷雨胞終於有逐漸移入陸地減弱的跡象了。

他表示，今天白天起鋒面會逐漸移入，雖然鋒面南下的過程再有些減弱，但各地都還是有短暫雷陣雨機會，預期中北部還是為降雨最大影響的風險區域，愈往南則降雨影響相對愈少。到晚間以後才會隨著鋒面更為減弱逐漸遠離，降雨就會大幅趨緩，白天外出多加留意留意對流隨機發展所帶來較顯著的雨勢現象。

周末開始台灣又到西南風環境，林孝儒說，各地氣溫回升感受悶熱外，轉為迎風面的中南部清晨前後容易偶有些短暫陣雨，午後山區則受熱對流發展有短暫陣雨或雷雨機會。降雨晚間就都會趨緩下來，恢復較穩定的天氣。

他表示，類似的天氣型態將延續至下周一白天。期間戶外活動請多補充水分避免中暑外，午後前往山區也要留意短暫的天氣轉變。

而預估再下一波主要鋒面通過影響的時間點，林孝儒說，將在下周一晚間至下周二清晨左右，這段期間台灣的天氣又更為不穩定，容易有短暫雷陣雨發生，尤其是中北部地區。

不過，他表示，快的話，下周二白天起隨著鋒面遠離轉東北風環境，各地降雨將會由北而南的減緩，天氣逐漸恢復穩定了。目前初步來看，下周中後期台灣附近的天氣多受高壓迴流主導，以偏東或東北風影響為主，氣溫普遍悶熱，但天氣大致會較穩定，僅迎風的東部或午後山區有些短暫陣雨機會。

今天白天起鋒面會逐漸移入，雖然鋒面南下的過程再有些減弱，但各地都還是有短暫雷陣雨機會，預期中北部還是為降雨最大影響的風險區域，愈往南則降雨影響相對愈少。本報資料照片
今天白天起鋒面會逐漸移入，雖然鋒面南下的過程再有些減弱，但各地都還是有短暫雷陣雨機會，預期中北部還是為降雨最大影響的風險區域，愈往南則降雨影響相對愈少。本報資料照片

新竹 氣象局 彭啟明

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