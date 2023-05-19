電閃如白晝！新豐地下道被水淹滿 新竹凌晨大豪雨狂降
受到梅雨鋒面影響，新竹桃園地區今晨降下大豪雨，不僅電閃雷鳴，更傳出部分區域積水，新豐在3小時內降下破200毫米雨量，氣象局更針對新竹縣發出災防告警，因短時強降雨，新豐一處機車地下道更傳被水淹沒，多處出現排水不及情況。
中央氣象局在今晨3時許，針對新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉等鄉鎮，及新竹市全市、桃園楊梅、新屋，發布大雷雨訊息提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區淹水。
新豐鄉更是在3小時內降下200毫米雨量，其餘如新埔、湖口及竹北，同樣在短短數小時內雨量突破百毫米，其中更傳出在台1線新豐車站旁的一處機車地下道，更因短時間強降雨來不及宣洩，出現地下道被水淹滿的情況。
知名肉蛋吐司店家便目擊地下道被水淹滿，店員發文指出「以為我在溯溪，沿路淹」，同時提醒民眾雨天注意慢行；不少新竹民眾更是被雷聲震醒，同時手機也收到來自氣象局的雷雨警訊，直呼「震撼、完全睡不著」。
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