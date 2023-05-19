雕塑大師朱銘 獲總統褒揚令

現代雕塑大師朱銘上月廿二日辭世，享壽八十五歲。為表彰其對台灣藝術發展的重要貢獻，文化部長史哲昨趁著五一八博物館日，赴朱銘美術館代表總統頒贈褒揚令，由朱銘夫人朱陳富美女士代表受贈。

史哲表示，朱銘從雕刻之斧與作畫之筆為起，卅歲時拜師楊英風大師學習現代雕塑，一九七六年在國立歷史博物館的首次個展，讓大家看見了朱銘，也在全球許多美術館舉辦過展覽，甚至在世界許多重要的城市中都能看見大師的作品。

史哲指出，擁有如此藝術成就的朱銘老師，始終認為其成就來自於台灣社會，所以在接近五十歲時，決定興建美術館，落實「種活藝術種子」的夢想。

史哲昨也參觀美術館。他說，一路觀賞大師的作品，在「太極」中看見宇宙萬象，在「人間」中看盡眾生百態，再到美術館本館，則看見大師的最新作品，「其實朱銘美術館就是大師最大的作品」，完整呈現他一生藝術發展的重要歷程與經典之作。