追求個人生活、購屋、還貸款 影響生育意願

台灣生育率在全球敬陪末座，排名倒數第一，歐洲商會（ＥＣＣＴ）昨發布「二○二三歐洲商會友善家庭照顧趨勢調查報告」，調查一二○○多名企業員工有關生育意願及職場家庭友善。調查發現，「追求個人生活品質」為影響生育意願的首要因素，其次為「購屋、償還貸款」、「財務狀況不穩定」。

歐洲商會日前調查台灣外商企業一二六三名員工、六十五家雇主，問卷內容包括工作和生活衝突、育兒支持需求，及影響生育主因。

在被問「為何不想生育？」時，最常提及原因為追求個人生活品質，比率達六成七，其次為購屋或償還貸款（六成三）、財務狀況不穩定（五成七）、尚未找到合適伴侶（近五成）、因缺乏家人的支持而無法安排托育（四成二）。

此外，在考慮是否要生育前，受訪者認為，擁有良好的財務能力為最重要因素，其次為找到合適伴侶、心健康狀況等。

國科會「最新台灣婚育意願調查報告」也有類似趨勢。副主委施克和表示，近四成四未婚族沒有結婚及生育意願，其中四成五未婚女性理由為不想改變現有生活。