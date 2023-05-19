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健康主題館／吃腰子補腎？ 吃過頭沒壯陽反傷腎

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
國人常有「以形補形」的觀念，常以為「腎虧」是腎臟疾病，而吃腰子（動物腎臟）補腎，不僅沒辦法改善腎虧，過量食用動物臟器還可能傷腎。圖╱123RF
國人常有「以形補形」的觀念，常以為「腎虧」是腎臟疾病，而吃腰子（動物腎臟）補腎，不僅沒辦法改善腎虧，過量食用動物臟器還可能傷腎。圖╱123RF

中醫論腎虧，不是指人體臟器「腎臟」

● 腎虧＝陽痿、不孕

● 中醫講腎，是指生殖、內分泌、泌尿等系統

「祖傳祕方包治腎虧！」地下電台常以治療腎虧之名，兜售不明藥品，並強調腎虧會出現腰不適、膝蓋痠軟、頻尿等症狀，再帶到不舉，最終讓人誤以為腎不好就會導致下半身「整組壞了了」。中醫師表示，腎虧並非指腎臟虧損，而是指陽痿、不孕。

中醫腎虧 指性功能障礙

5招腎臟保養方式 製表／陳雨鑫
5招腎臟保養方式 製表／陳雨鑫
台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇指出，腎虧在中醫領域是指「性功能障礙」，所提及的「腎」指的是生殖、內分泌、泌尿等系統，與西醫所說負責泌尿系統的「腎臟」完全不同。

蘇柏璇表示，若患者被中醫診斷為陽痿、不孕，病歷上並不會出現「腎虧」的診斷。如果男性陽痿早洩，通常以症狀判定，診斷會寫「腎陰虛」、「腎陽虛」或「腎氣不足」等。

造成「腎陰虛」，可能是過度縱欲、用腦過度、壓力過大所致，同時可能有頭暈、耳鳴、口乾舌燥、全身發熱、盜汗等症狀；「腎陽虛」可能是性行為過盛，導致腎臟陰液耗損，也可能是過度勞累所致，有畏寒、四肢冰冷、四肢水腫等症狀。

腎臟損傷 西醫分急慢性

台北醫學大學附設醫院腎臟內科專任主治醫師高治圻表示，西醫沒有「腎虧」的說法，相似的診斷詞彙僅有腎臟損傷，又分為急性與慢性，急性腎臟損傷可能是外力導致腎臟結構受到傷害，或中毒導致腎功能急性受損；慢性腎臟損傷通常是糖尿病、高血壓等慢性病引起，還可能是免疫系統造成腎功能異常，或遺傳導致多囊腎，都會讓腎功能下降。

高治圻說，腎臟負責排除人體內多餘的水分、代謝物，幫助體內電解質平衡、穩定血液酸鹼值，製造紅血球生成素促進造血，調解人體內的鈣磷平衡。過去不少長輩會被「腎虧」二字誤導，誤以為是腎臟疾病。近年鮮少會有自覺是「腎虧」患者求診。避免腎臟受損，良好生活作息與飲食型態格外重要，少熬夜和多喝水，以免增加腎臟負擔。

以形補形 無法解決問題

國人常有「以形補形」的觀念，以為「腎虧」是腎臟疾病，而吃腰子（動物腎臟）補腎，蘇柏璇表示，此作法不僅沒辦法改善腎虧、解決陽痿不孕問題，過量食用動物臟器還可能傷腎。動物腎臟或睪丸，富含蛋白質及荷爾蒙，無法達到壯陽效果，反而會影響人體，過量蛋白質可能會增加體內血脂。且動物臟器會累積重金屬，若搭配高湯食用，普林會增加尿酸累積，造成人體腎臟負擔。

黑色食物 改善陽痿不孕

如何改善陽痿不孕？蘇柏璇建議，可多吃「黑色食物」，如黑木耳、黑豆、黑芝麻，長期食用可以補腎氣，若透過中藥材來補腎氣，必須由醫師處方後使用較安全，常見的補氣藥材如黃耆、丹參。

如果要改善腎虧，中醫也會使用壯陽藥物，如淫羊藿，菟絲子，但必須適量使用。蘇柏璇表示，地下電台販售的產品也許會有類似成分的中藥，但藥品來路不明，農藥、重金屬恐超標，負責代謝毒物的腎臟，長期下來恐負擔不了，最終造成腎臟細胞壞死，就可能真的導致腎臟病，得不償失。

中醫 醫師 醫學

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