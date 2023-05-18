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3千多名「暫判定」身心障礙兒童 重新鑑定時機終於統一

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部5月9日預告修正「身心障礙者鑑定作業辦法」 部分條文，其中第9條及第4條附表，與兒童的身心障礙鑑定有關。圖／伊甸基金會提供
衛生福利部5月9日預告修正「身心障礙者鑑定作業辦法」 部分條文，其中第9條及第4條附表，與兒童的身心障礙鑑定有關。圖／伊甸基金會提供

衛生福利部5月9日預告修正「身心障礙者鑑定作業辦法」 部分條文，其中第9條及第4條附表，與兒童的身心障礙鑑定有關。衛福部護理及健康照護司專委顏忠漢表示，第9條修正與3000多名6歲以前獲得「暫判定」的兒童有關，刪除「應於原有效期日前60日內重新申請鑑定」的規定，將重新鑑定的時間一致化，即比照第14條第2項規定，於屆期滿前90日內申請。

顏忠漢表示，身權法規定鑑定一次期限是5年，有些兒童的身心障礙經判定確定無法減輕，效期可適用於永久或5年期限，比如3歲0個月獲得鑑定，期限可到8歲0個月。

至於「暫判定」，是因為有些兒童的身心障礙程度還沒有那麼確定，而且變化很快，所以這些孩子的鑑定效期最長只到「滿6歲後第90日」。比如3歲0個月獲得暫判定，期限就不會到8歲0個月，只會到6歲後90日。截至今年3月底，全國有3029名兒童獲得暫判定。

根據現行「身心障礙者鑑定作業辦法」第14條第2項規定，如果身心障礙證明有效期，應於屆滿前90天提出重新鑑定申請，但現行第9條卻規定暫判定的孩子得在屆滿前60天申請。

顏忠漢表示，當初這樣訂，是因為孩子變化很快，認為距離期滿日愈近，評估可以愈完整，但法條內容相左，實務上衍生服務單位和照顧者很大的困擾，因此這次予以修正，使重新鑑定時間的規定一致按照第14條第2項辦理，即期滿前90天內申請，身心障礙孩子的家庭多一個月的彈性。

至於第4條附表，則是將呼吸功能的鑑定人員資格，增列「參加神經相關專科訓練之兒科專科醫師」。現行附表規定，身心障礙兒童若要鑑定呼吸功能，只能找成人的神經科、耳鼻喉科、精神科、復健科醫師，兒科部分只有列入胸腔、重症等相關訓練。

顏忠漢表示，礙於現行規定，很多兒童要鑑定時得特地去找符合上述資格的醫師，反而不能找自己長期看診的小兒神經專科醫師。其實受過神經專科訓練的兒科醫師也可以評估，而且最了解兒童狀況的，通常是長期照顧他的兒科醫師，因此決定增列上去。

早療到宅療育由治療師進入家中，利用家裡可取得的物品指導孩子學習進步，家長可從旁學習。圖／市議員廖子齊提供
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