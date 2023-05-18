防疫有功 長庚醫院獲頒衛福部二大獎肯定

衛生福利部昨上午舉辦「110年度辦理醫療法第46條規定事項績效卓著之醫療財團法人」表揚典禮。長庚醫療財團法人於疫情期間積極配合政府各項防疫及醫療政策，每年依法將醫療收入實際投入在研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務等領域，今年榮獲「綜合傑出獎」與「防疫貢獻獎」雙獎肯定。

長庚決策委員會主委程文俊表示，2021年長庚醫療收入結餘85%，辦理研究發展、人才培訓、健康教育；醫療收入結餘15%，辦理醫療救濟、社區醫療服務等。

獲得綜合傑出獎以及防疫貢獻獎，程文俊表示，是對長庚醫療財團法人46年來的肯定，也是對於疫情期間第一線直接照顧病人的醫護人員及其他各職類同仁的肯定。長庚醫院自成立以來遵循創辦人王永慶「不以營利為目的，從事醫療事業，促進社會公益福利」之精神。

根據醫療法第46條規定，醫療財團法人應提撥年度醫療收入結餘10％以上，辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育；10％以上辦理醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項。

這些經費投入目前已逐步獲得成果，在研究發展方面，2018年設立醫療人工智能核心實驗室，開發腕部舟狀骨骨折偵測軟體，已於2023年2月以醫療院所名義獲得衛福部醫療器材許可證，協助醫師輔助診斷；發展微菌叢移植治療技術整體成功率將近九成，解決病人腸道疾病問題；進行兒童世代研究發現，減少二手菸接觸可降低幼童產生抗藥性金黃色葡萄球菌機會。