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三大生活圈TPASS通勤月票5月底核定 這些縣市也已提報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，將開放民眾在4大超商及博客來官網預購。圖／聯合報系資料照
基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，將開放民眾在4大超商及博客來官網預購。圖／聯合報系資料照

交通部主導、地方規劃北、中、南三大生活圈「TPASS行政院通勤月票」將於7月上路，今開放民眾預購北北基桃與中彰投苗的「TPASS悠遊卡」。公路總局表示，北北基桃、中彰投苗及南高屏生活圈方案將於明天進行第2次審查，原則上會照地方提的方案實施，預計5月底核定通過；另外，近期也已收到桃竹竹苗、北北宜及花蓮提報的方案。

依各生活圈規劃，北北基桃1200元月票可搭全區捷運（含雙北及桃園機場捷運）、公車、公共自行車台鐵、國道客運；中彰投苗推區域市民699元月票（非市民999元），可搭乘台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車；南高屏推999元月票，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪。

公路總局表示，3大生活圈方案4月底都已提送，5月12日第一次審查希望再補足部分推估數字及分年經費說明，預計明天進行第2次審查，原則上不會更動各方案適用的運具範圍，僅針對部分細節檢視，預計5月底通過核定。另外，近期桃竹竹苗、北宜及花蓮單一縣市方案都已經陸續提送進來，其中桃竹竹苗更細分為「桃竹竹苗、桃竹竹、竹竹苗、竹竹」等4方案，將陸續著手審核。

交通部表示，「TPASS悠遊卡」每張售價100元，每人享有一次免費領卡機會，北北基桃與中彰投苗今天起開放預購，民眾也可選擇使用既有票證加值使用，將同步於6月15日起領卡、開放加值，7月1日上路使用。另外，三大生活圈以外的縣市則預計8至10月上路。

機場捷運 自行車 台鐵 公車 TPASS 悠遊卡

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