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基隆一家3口中鏢！大人也得腸病毒 醫：未用肥皂確實洗手
根據衛生福利部監測資料，腸病毒就醫人數逐漸攀升，預估6月暑假前進入腸病毒疫情高峰。部立基隆醫院指出，基隆有一家三口都感染，連大人也會被感染，只是症狀有時候沒那麼典型，很容易被作一般感冒。
衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰今天說，基隆有一親子檔先後感染腸病毒的特殊案例，張太太的一雙兒女就讀幼兒園，女兒班上一口氣有3個小朋友經診斷為腸病毒而停課一周，在停課第4天時，女兒出現活動力、食慾下降及發燒，經醫生檢查喉嚨有輕微潰瘍，確定是腸病毒。
邱柏翰表示，接著女兒又傳染給兒子，讓張太太蠟燭兩頭燒，疲憊不堪。好不容易熬到一雙兒女即將康復出關，結果張太太半夜開始出現劇烈頭痛、輾轉難眠，早上起床覺得喉嚨痛，至附近診所就醫後，醫生診斷為急性咽喉炎。
隔天張太太赫然發現手指、腳趾頭冒出一顆一顆的小水泡，手心、腳掌也有好幾個紅點，連吞口水都難過，就醫發現口腔也有不少水泡及潰瘍，也確定為腸病毒。
邱柏翰說，不管是小孩還是大人都要養成「肥皂勤洗手」，定時清潔消毒居家環境、玩具等良好個人衛生習慣，尤其大人外出、下班回家後，應先沐浴、更衣後再接觸孩童。
邱柏翰指出，很多民眾以為只有小朋友才會得腸病毒，其實成人也會，只是症狀有時候沒那麼典型，很容易被當作是一般感冒。推測張太太應該是照護兒女時，仍與小孩共食，且僅以酒精消毒、未以肥皂確實洗手被小朋友傳染。
邱柏翰還說，大多數腸病毒病人可以在7至10天內痊癒，但腸病毒具有高傳染力，通常在潛伏期（2到10天內），或是發病之前的幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，一般在發病後的一週內傳染力最強；痊癒後，腸病毒仍會持續隨著糞便排出達8到12周之久，仍要小心留意。
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