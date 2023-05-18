醫師加班時薪217元快被麥當勞逼近？他揭從部立醫院逃亡原因

醫師為什麼會從醫院逃亡而出？曾在金門醫院工作的精神科醫師徐志雲公開「冰山一角的原因」，離島一間部立醫院要求醫療人員填寫「荒謬問卷」且只有2小時作答，統計值班要算值班費性質還是加班費性質，被醫學系網友諷刺「麥當勞時薪193元，醫師時薪217元」，意指連鎖餐飲資深員工時薪逼近公職醫師的加班費。

徐醫師15日在臉書發文表示，今年又有好幾位公職醫師從金門醫院離職了，也包括他自己，「我現在只留下兒童精神科和早療的兼任門診，看功德的」。然而，他收到多位學弟妹傳來一個「荒謬問卷」，金門醫院本周一下午13點要求醫師填寫，15點截止，只給2小時，「原來是醫福會希望部立醫院盡快給予回覆」。

曾在金門醫院工作的精神科醫師徐志雲公開醫院要求醫療人員填寫「荒謬問卷」且只有2小時作答，來決定值班費計算方式。圖／取自徐志雲臉書

重點有兩大項，第一是公職醫師值班是用獎勵金付的，認列加班費免談。第二則是約用醫師，給兩個選擇「1.維持原樣，原值班費，不會有加班費46小時免稅額度。2.給你46小時加班免稅機會，但是扣你值班費」。這樣加班費算出來等於多少呢？徐醫師得出「每小時217元」，並直言，醫院用這種問卷逼醫師選，一個是不變，一個則是變相減薪。

徐醫師指出，偏鄉醫院醫師人力缺乏，每月正常工時之外多出「>10天的值班」是常態。他以自己為例，偏鄉主治醫師是第一線值班，要看急診、病房會診，也要處理住院病人夜間和假日的醫療變化。過去7年多在金門醫院每月工時大約366小時左右，但是「正常工時189小時、延長工時177小時」。

另外，一般上班族的加班費，每月有46小時的所得稅免稅額度，避免再被扒一層皮，但在一些部立醫院，長年來都將值班費直接算入薪資，未區分加班與否，「因此值班的延長工時收入，也都全部要再被扣稅，讓已經很難吸引人的醫院待遇雪上加霜」。

消息被轉至論壇，Dcard一名醫學系網友以「麥當勞時薪193元，醫師時薪217元」為題發文感嘆，曾聽到長官說只要增加醫師數量，就可以讓醫院365天每天運作，因為現在年輕醫師已經過很爽了，有PM off（下午休息制度）、有照顧病人人數上限。

但也有人反駁，餐飲、醫療薪資結構完全不一樣，沒有任何可比性，「時薪217是值班而已，值班不會每天都在忙，多數時候值班是可以睡覺的」、「醫師還有很多帳面下的收入，像是大手術抽成，自費醫材跟生技商抽成，光是有醫師執照每個月醫院還會有額外加給」、「真的CP值低就不會那麼多人去補習拚醫科」。

還有餐飲相關職業的網友說，「醫師可是社會地位高、收入高的中產，哪能跟我這基層比」、「如果不開心，醫師也可以來做麥當勞店員啊⋯看哪個工作比較辛苦？」