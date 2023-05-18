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水情不佳！湖山水庫5月再減量供水 乾旱持續可能這樣做

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣湖山水庫目前蓄水率剩23.5％，水情仍未起色，管理中心本月再減供5萬噸用水。圖／本報資料照
雲林縣湖山水庫目前蓄水率剩23.5％，水情仍未起色，管理中心本月再減供5萬噸用水。圖／本報資料照

雲林縣湖山水庫目前蓄水率剩23.5％，有效蓄水量1191.56萬噸，管理中心已接連2個月減量供水，現階段每天僅供14萬噸出去，另加強引進伏流水、集集攔河堰支援，民生用水不受影響，但若持續乾旱不排除減壓供水，只盼最近一波鋒面能為集水區帶來挹注。

湖山水庫滿水位的蓄水量為5080萬噸，管理中心主任李炎任表示，目前水庫水位持續在下降，據統計，至目前有效蓄水量1191.56萬噸、蓄水率已至23.5％，他說，每年此時水庫水位都在最低點，2020年百年大旱更跌破20％。

湖山水庫原先每日供水24萬噸，受水情變化影響，上月起共減供10萬噸的水，雖然沒有影響到雲林地區民生用水，但民眾仍要節約使用，如果未來水情沒有起色，可能調整成減壓供水。

李炎任說，本月初梅雨鋒面，為湖山水庫進帳80多萬噸的水，不過只足夠應付5、6天供水量，最近也較沒有降雨，水情不如預期的好，根據中央氣象局預報，今晚到明天清晨將有一波鋒面靠近，屆時西半部可能有強降雨，盼能幫水庫解渴。

水庫 雲林 氣象局 梅雨

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