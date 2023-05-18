女性理想生育年齡35.6歲 醫師憂：達高齡產婦標準

台灣凍卵協會今天發表一項調查，針對1132名、年紀介於25到45歲的台灣女性，調查發現女性預計生育年齡落在35.6歲。台灣生殖醫學會理事、婦產科醫師林時羽表示，此項調查以公衛角度了解民眾對生育看法，也提供給政府做制定政策參考，不過以產科學的角度，已經屬於高齡產婦標準，顯現民眾對於「卵實力」並不清楚，呼籲在這女性意識抬頭的時代，對於人生規劃，了解自己卵實力也是人生重要議題。

據調查，有懷孕準備的女性，大多以運動、作息正常、健康飲食等方式維持健康，但超過一半「沒做任何準備」，僅少數會考慮凍卵或相關檢測。林時羽表示，女性卵母細胞數量會逐年遞減，從年輕時的數百萬顆，到了青春期剩下25萬顆，隨著月經週期，到30歲前剩下約8萬顆，20至30歲「黃金十年」卵子數量喪失60%，35歲以後卵子數量、品質更急速下降，目前醫學上沒有任何有效方式能讓卵子數量逆轉。

台灣生殖醫學會常務理事、台中榮總婦女醫學部主任陳明哲表示，臨床上需要積極生育保存的女性，包括乳癌、紅斑性狼瘡、卵巢發炎、子宮內膜異位症或體質特異如X染色體缺失、透納氏症、遺傳性乳癌基因突變、早發性停經等，更包括高齡女性，若我國女性預期36歲才要生育，等於結婚後半年沒懷孕，就要考慮就醫評估。

陳明哲說，許多國家容許女性凍卵，包括新加坡容許25至31歲女性可以做，但只有以色列是全球第一個補助凍卵的國家，針對30至41歲女性，須符合3項醫學條件中2項，即可凍20顆卵，或做4次凍卵週期。建議女性可透過檢測AMH數值，檢測卵子能力並考慮保存，因每顆卵成功率僅3至7%，建議35歲以前至少冷凍15顆卵子，生育機會達70%以上。

儘管普遍認為，黃金生育年齡是落在25至35歲，但林時羽認為，符合生育年紀的女性，可以先思考進行AMH檢驗，每次約自費800至1000元左右，透過簡單抽血檢查，即可了解自己卵子狀態，以他的臨床觀察，認為20至43歲女性都建議做AMH檢測，曾有20幾歲年輕女病人，也發生卵巢衰竭，提前檢測較能及早了解，亦可將AMH當作健康檢查。

林時羽說，如果檢測出AMH數值接近2或小於2，代表已接近警戒黃線，應儘速就醫、評估是否凍卵。只要20至43歲間女性AMH等於小於2，就能考慮凍卵。根據他執行試管嬰兒經驗，女性43至44歲「成功率會掉很低」，人類胚胎難以突破界限，因此建議年齡大於35歲，即使AMH大於2，也可考慮凍卵，因為高齡女性即使卵子很多，仍可能有品質下降、染色體異常率提高等未來造成懷孕困難的因素。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長、婦產科醫師何彥秉提醒，子宮內膜異位症是年輕女性常見疾病，20至35歲為發病高峰，許多人以為子宮內膜異位症經藥物、開刀後，穩定控制病情就能保留生育能力，雖然開刀切除病灶，但同時也會切除卵巢組織，影響卵子數量，且隨著年紀增長，仍會影響生育功能，呼籲子宮內膜異位症患者治療時，應考量到卵巢、卵子保存觀念。