避免先訓練再提報 駕訓期1周內名冊即起規定當日陳報

過去規定駕訓班除辦理機車駕訓應於開訓當日陳報學員名冊，其餘車種皆於開訓後1星期內陳報學員名冊，經查近年實施的部份車種訓練時程皆為1星期內，為避免影響後續考驗時程，交通部公告修正「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」第12條，即日起對於訓練期間為1星期以內的駕駛訓練，教師及學員名冊都需於開訓當日陳報。

交通部表示，因機車駕駛訓練僅3天，過去僅規定駕訓班辦理機車駕訓應於開訓當日陳報學員名冊，其餘車種皆為開訓後1星期內陳報，但經查近年陸續開辦的小型車附掛總重逾750公斤至3000公斤以下拖車及小型車普通駕駛人升等小型車職業駕駛人等規定訓練也在一星期以內。

交通部指出，為避免駕訓班在訓練結束後才提報名冊，中間可能產生空窗期或落差，即起規定訓練期間為1星期以內的駕駛訓練，皆需於開訓當日陳報，但像小型車駕訓期為5周就不在此限。另外，過去要求陳報項目僅學員名冊，現也規範需同步提報教師名冊，其他項目還包括年度訓練計畫、教學進度預定表、每期辦理情形等。