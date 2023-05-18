聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免先訓練再提報 駕訓期1周內名冊即起規定當日陳報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
過去規定駕訓班除辦理機車駕訓應於開訓當日陳報學員名冊，其餘車種皆於開訓後1星期內陳報學員名冊。本報資料照
過去規定駕訓班除辦理機車駕訓應於開訓當日陳報學員名冊，其餘車種皆於開訓後1星期內陳報學員名冊。本報資料照

過去規定駕訓班除辦理機車駕訓應於開訓當日陳報學員名冊，其餘車種皆於開訓後1星期內陳報學員名冊，經查近年實施的部份車種訓練時程皆為1星期內，為避免影響後續考驗時程，交通部公告修正「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」第12條，即日起對於訓練期間為1星期以內的駕駛訓練，教師及學員名冊都需於開訓當日陳報。

交通部表示，因機車駕駛訓練僅3天，過去僅規定駕訓班辦理機車駕訓應於開訓當日陳報學員名冊，其餘車種皆為開訓後1星期內陳報，但經查近年陸續開辦的小型車附掛總重逾750公斤至3000公斤以下拖車及小型車普通駕駛人升等小型車職業駕駛人等規定訓練也在一星期以內。

交通部指出，為避免駕訓班在訓練結束後才提報名冊，中間可能產生空窗期或落差，即起規定訓練期間為1星期以內的駕駛訓練，皆需於開訓當日陳報，但像小型車駕訓期為5周就不在此限。另外，過去要求陳報項目僅學員名冊，現也規範需同步提報教師名冊，其他項目還包括年度訓練計畫、教學進度預定表、每期辦理情形等。

駕訓班 交通部

延伸閱讀

行人事故每天58件 年底前再增上千專用與早開時相

交部擬修法處違規基層最高15萬元 雙鐵工會批輕放高層

駕訓班上一半教練就消失？網曝「正常」：開上安全島人就來了

立院三讀交通部組改案 觀光署長任用將採雙軌制

相關新聞

通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，開放民眾在4大超商及博客來官網預購，聯合新聞網也幫大家整理詳細內容，包含《1200購買使用方法》、《TPASS是什麼》、《1200和1280差異》、《原本1280要怎麼處理》等，讓通勤族一次搞懂。

熱！台東今飆38度高溫 雙北、台南逾36度

今天第三波梅雨鋒面逐漸接近，水氣越晚越多，但不少民眾覺得很熱。台東縣地區發生焚風，中午12時26分已出現38度高溫，台北...

健保總額成長率降、部分負擔力道弱 醫界：災難的開始

衛福部正式預告健保部分負擔新制，最快於7月1日上路，往後醫療費用勢必增加，民眾的荷包又要失血了。隨著高齡化社會醫療支出愈...

桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

桃園國際機場今天（18日）上午傳出第一航廈部分設施停電，有旅客在臉書表示出國時遇上航廈停電，雖然航廈內照明正常，但有部分...

基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看

基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月...

哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦