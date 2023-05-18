基隆腸病毒通報個案近2周攀升 52班陸續停課加強勤洗手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起洗手。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起洗手。記者游明煌／攝影

進入腸病毒流行期，基隆雖尚無腸病毒71型或重症個案發生，年初統計到5月15日，各醫療院所通報疑似腸病毒個案累計1370例，已超過前3年同期感染人數。通報個案已連續兩周超過流行閾值5到9%，有攀升情況，因腸病毒已有52班停課，皆已復課，提醒各幼兒園加強勤洗手。

衛生局表示，依疾管署公布國內腸病毒就診人數統計資料顯示，我國目前已進入腸病毒流行期。基隆醫療院所通報疑似腸病毒個案，已累計有1370例。其中手足口病270案占19.71％、疱疹性咽唊炎1100案占80.29％，已超過前3年同期感染人數。

市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起 洗手，謝國樑說，近來腸病毒有攀升趨勢，要遵照「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，並記住「吃東西前、接觸小寶寶前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後」重要洗手五個時機，降低交互感染腸病毒的機會。

全市幼兒園共108間，同班1周內有2通報個案就停班，市府透過清潔及衛教宣導，降低校園發生腸病毒爆發的風險。

衛生局長張賢政表示，疫情解封後群眾接觸機會增多，腸病毒有攀升之趨勢，該病毒不像新冠病毒會被酒精破壞，需透過肥皂等正確洗手方式，才能有效降低重症產生風險。

張賢政提醒，家中幼兒感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，已就學幼童應請假在家休養，並請家長應留意幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，如有要盡速就醫。

市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起洗手。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起洗手。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起洗手。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起洗手。記者游明煌／攝影

腸病毒 衛生局 幼兒園

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