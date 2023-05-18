基隆腸病毒通報個案近2周攀升 52班陸續停課加強勤洗手

進入腸病毒流行期，基隆雖尚無腸病毒71型或重症個案發生，年初統計到5月15日，各醫療院所通報疑似腸病毒個案累計1370例，已超過前3年同期感染人數。通報個案已連續兩周超過流行閾值5到9%，有攀升情況，因腸病毒已有52班停課，皆已復課，提醒各幼兒園加強勤洗手。

衛生局表示，依疾管署公布國內腸病毒就診人數統計資料顯示，我國目前已進入腸病毒流行期。基隆醫療院所通報疑似腸病毒個案，已累計有1370例。其中手足口病270案占19.71％、疱疹性咽唊炎1100案占80.29％，已超過前3年同期感染人數。

市長謝國樑今天前往仁愛國小附設幼兒園，帶著小朋友一起 洗手，謝國樑說，近來腸病毒有攀升趨勢，要遵照「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，並記住「吃東西前、接觸小寶寶前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後」重要洗手五個時機，降低交互感染腸病毒的機會。

全市幼兒園共108間，同班1周內有2通報個案就停班，市府透過清潔及衛教宣導，降低校園發生腸病毒爆發的風險。

衛生局長張賢政表示，疫情解封後群眾接觸機會增多，腸病毒有攀升之趨勢，該病毒不像新冠病毒會被酒精破壞，需透過肥皂等正確洗手方式，才能有效降低重症產生風險。