地瓜葉不是一般地瓜的葉！ 醫曝4大好處「可改善便秘、月經不適」

地瓜葉是非常普遍的蔬菜，早期台語稱為「豬菜」，因口感不佳，農民大多栽種地瓜葉做為飼養家豬的主要飼料。目前的地瓜葉是品種改良後，用「葉用甘藷」種出來的，營養非常豐富，價格也親民而有「平民蔬菜王」美稱，並逐漸成為現代家庭基本配菜。而地瓜葉究竟有什麼營養成分？日前五股翔展診所院長傅裕翔就在臉書上，揭開地瓜葉的生長背景與營養成分。

適逢地瓜葉產季，五股翔展診所院長傅裕翔就在臉書分享冷門小知識，地瓜葉並非「普通地瓜的葉子」，若要吃到地瓜葉，需要種植「特殊甘藷」。普通地瓜的葉子纖維粗、口感差，而我們平常吃到的地瓜葉，是由專門「葉用甘藷」種出來的。地瓜葉早期台語被稱為「豬菜」，因為地瓜種植容易，且一般地瓜長出來的葉子纖維較粗、口感不佳，所以農民會大量栽種地瓜葉作為飼養家豬的主要飼料，不當作蔬菜食用。傅裕翔表示，現今我們吃的地瓜葉，其實是專門的「葉用甘藷」種出來的。

傅裕翔醫師也在臉書上整理地瓜葉的營養非常豐富，主要有四大好處：

1.保護眼睛：地瓜葉富含維生素A，若缺乏維生素A可能會導致夜盲症，且地瓜葉含有的葉黃素與玉米黃素，能保護眼睛細胞，減少藍光對眼睛的傷害。

2.穩定血壓和血糖：地瓜葉含有豐富的維生素K，有助於穩定血壓，另外地瓜葉富含植化素，有助於維持血糖恆定。

3.改善消化功能：地瓜葉含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道健康和改善消化功能。膳食纖維還可以增加飽腹感，有助於減少進食量和維持健康體重。

4.幫助凝血：維生素K除了能穩定血壓，也能幫助凝血，有助於減少女性月經前的不適症狀。

此外，根據農業兒童網分析，地瓜葉的熱量非常低，營養價值卻相當高，每100公克地瓜葉，熱量只有30大卡，鐵含量有1.5毫克，膳食纖維則有3.1公克，我們食用它的莖葉和嫩芽，質地柔細，卻可以增進胃腸蠕動，順利排便。它的葉綠素、維生素Ｂ群和維生素A、C含量豐富，鈣鉀等礦物質也極高，只要300克地瓜葉就足夠我們一天的鐵質及維生素A、C、E的吸收量。