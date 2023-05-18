花蓮40名潛海戰將前進石梯坪 清除44公斤海底垃圾

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮40名潛海戰將潛入石梯坪海底，清除44公斤垃圾。圖／花蓮縣政府提供
花蓮40名潛海戰將潛入石梯坪海底，清除44公斤垃圾。圖／花蓮縣政府提供

為響應6月8日國家海洋日，花蓮縣環保局號召潛水人員及慈濟大學學生共100人，在擁有美麗的海岸線的石梯坪清除海洋廢棄物，其中有40名潛海戰將潛入海底，清除垃圾44公斤、回收物6公斤。

環保局表示，花蓮擁有豐富海洋資源與狹長海岸線，石梯坪海域是縣內著名觀光景點之一，海洋資產也是當地居民的重要經濟來源，但長期以來海洋垃圾等問題影響當地生態。

花蓮配合海洋保育署推動淨海聯盟政策，共招募潛海戰將269人與環保艦隊97艘，執行海洋廢棄物治理工作，保護花蓮縣的海洋環境及生態。

環保局昨天在石梯坪遊憩區舉辦「世界海洋日—親淨海」活動，邀請花蓮和平潛水員、花蓮慈濟大學學生，總計百人共襄盛舉，其中40名潛海戰將成員穿上潛水衣、背空氣筒，潛入海底清除垃圾。

潛海戰將們在海中割除纏在珊瑚礁上的廢棄漁網漁具、纜繩等，總計清除海漂及漁具垃圾共44公斤，以及回收物6公斤。

環保局呼籲，海洋是人類重要生態資源，對維持地球生命的平衡至關重要；保護海洋環境須全民共同參與，每一個人都可從自身、日常生活中小事做起，共同守護海洋，讓地球更加美好。

花蓮40名潛海戰將清除石梯坪海底垃圾44公斤，響應國家海洋日。圖／花蓮縣政府提供
花蓮40名潛海戰將清除石梯坪海底垃圾44公斤，響應國家海洋日。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 廢棄物 慈濟

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