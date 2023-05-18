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民粹掌控 欠缺經濟宏觀視野 學者：是虛胖的農業部

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
升格農業部後，人員從原本農委會編制內的4770人，增加為5300人，主要增加在新的單位，包括林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農業發展及水保署、資源永續利用司、動保司，但員額與預算，都還需要報行政院核定，掛牌時間，還要等待行政院決議。記者侯永全／攝影
升格農業部後，人員從原本農委會編制內的4770人，增加為5300人，主要增加在新的單位，包括林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農業發展及水保署、資源永續利用司、動保司，但員額與預算，都還需要報行政院核定，掛牌時間，還要等待行政院決議。記者侯永全／攝影

立法院會三讀通過「農業部組織法」，農業部正式成立，農委會主委陳吉仲認為，成立農業部是回應35年前農漁民的期待；但學者認為，若未來的農業部，仍堅持「生產型」的農業，由技術官僚、經濟無知的民粹掌控，欠缺經濟宏觀的視野，將是未來「補貼」的無底洞，是虛胖的「農業部」。

台大農經系教授徐世勳認為，現在規劃的農業部「很糟糕」，未來這「補貼共合國」下虛胖的「農業部」，繼續走「生產型」農業，高舉「糧食安全等同自給自足」的謬論，「國進民退」，霸佔大部分國土、水資源，對缺水缺地的其他各行各業、城鄉發展及國家經濟是很不利的。

徐世勳表示，他的專業領域在「農業發展與政策」，「生產型」農業理所當然要慢慢縮小，釋出農地與水資源給其他各行各業、都市發展，降低房價，這是經濟發展的正常路徑。

他舉例，如同新加坡，農業未死，只是華麗轉型。由「生產型」農業轉型為「供應鏈型」農業，再轉型為「生命科學型」農業。在新加坡，農業不是福利事業，不需要補貼，卻是個能創造高附加價值、很有尊嚴的產業。

徐世勳說，越來越萎縮的是「生產型」農業，這是正常經濟發展現象。但這農業已轉型為「供應鏈型」農業，往上游種苗、下游運銷倉儲冷鏈延伸，創造更多附加價值，也就是說農業延伸入各行各業；更高層級的是「生命科學型」的農業，與國際串聯接軌。已開發國家（荷蘭、新加坡、以色列等）的農業發展均是這種領航路徑。

他表示，若農業部仍以不變應萬變，仍不轉型，堅持「生產型」農業，由技術官僚、經濟無知的民粹掌控，欠缺經濟宏觀的視野，將是未來「補貼」的無底洞；尾巴搖狗，對國家發展是很不利的；也對其他各行各業不公平。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，真的升格了會有用嗎？有權責只是工具，懂得產業生態，並能有效解決問題的人才是關鍵，自以為是的專家學者官員，哪次願意聽產業的建議了；每次最後都是自討苦吃，拿錢解決問題。

立委邱臣遠表示，近年農委會爭議連連，「雞蛋國家隊」和「養豬國家隊」不僅遲遲拿不出改善辦法，面對農業規模持續萎縮，政府不僅未提出農業發展藍圖與分散農產種植及漁業養殖規模，農委會各機關單位應對也逐漸僵化失能，如今升格農業部，大搞升官與擴大組織編制，卻未事先公布農業改革願景，這樣的升格是否恰當？未來農業部是否能讓台灣農業升級？

農業部 新加坡

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