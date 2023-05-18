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農業部成立回應520農運 農運前輩認為這些農業問題要解決

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
財團法人稻草人基金會舉行1980年代農民運動回顧及未來展望座談會暨啟動記者會。記者彭宣雅／攝影
財團法人稻草人基金會舉行1980年代農民運動回顧及未來展望座談會暨啟動記者會。記者彭宣雅／攝影

立法院16日通過農業部組織法，農委會預計今年升格為農業部；農委會表示，這是回應35年前農民運動的期待；但當時的農業前輩認為，農業部升格走了35年，除了更需要有人監督以外，也期待未來農業部解決農村嚴重缺工、過度保育影響農業生產、以及缺水等問題。

財團法人稻草人基金會舉行1980年代農民運動回顧及未來展望座談會暨啟動記者會，邀請當年參與520農民運動的前輩，分享當時運動的過程，同時對未來農業部成立、農業問題提出建言。

山城農權會發起人劉南熾表示，1987年12月8日，因進口水果影響國內果農生計，因此興起串聯農民北上抗議，開啟農民運動的序幕，當時到立法院抗議就有多達3200位農民；他提到，現在要成立農業部，未來對於進口產品仍是問題，仍需限制限品種。

劉南熾表示，農業部成立是新的里程碑，但當年農民運動的訴求是肥料自由買賣，但現在購買肥料需要權狀、登記，限制購買數量，造成基層農民不滿；此外，基層農民多年邁，當年參加農民運動是30多歲，現在已經70多歲了，農村人力嚴重老化、農地荒廢，包括他在內的親友都大量採用移工。

他說，移工六日休假，農民聘請來套袋、搬肥料，可顯示農村勞動力嚴重缺乏，近年擴大開放移工，但山城區水果生產不在開放範圍，建議擴大移工入國，簡化農民申請程序如看護工班交給人力仲介業者引進，否則一定要農會擔任雇主，農會不見得願意引進，也不符合實際社會需求。

台南農權會總幹事陳來助表示，台灣農業問題在於無法落實計畫生產，造成菜金菜土，農民收入不穩定，補助並非最好的方式，但補助也要有法源依據；他也提到，政府過度的保育，造成農業生產的損失；他舉例所居住的嘉義大埔，當地人沒有幾個，但獼猴卻比人更多，保育要尊重，但過頭的保育，變成人不照顧去照顧動物，造成農民生產的水果、筍子嚴重損害。

台灣農民聯盟創會主席林豐喜表示，因應氣候變遷，台灣很多河川，因為環保關係，大多都是外行人在出主意；他也舉水利專家李鴻源教授的想法，台灣河川需多做攔河堰、小蓄水池、固床工等設計，因應乾旱缺水。

財團法人稻草人基金會舉行1980年代農民運動回顧及未來展望座談會暨啟動記者會，邀請當年參與520農民運動的前輩，分享當時運動的過程，同時對未來農業部成立、農業問題提出建言。記者彭宣雅／攝影
財團法人稻草人基金會舉行1980年代農民運動回顧及未來展望座談會暨啟動記者會，邀請當年參與520農民運動的前輩，分享當時運動的過程，同時對未來農業部成立、農業問題提出建言。記者彭宣雅／攝影

農民 農業部 運動

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