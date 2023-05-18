青年買不起房？勞動部次長李俊俋：歡迎大家到嘉義買房

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部政務次長李俊俋今在立法院接受質詢時表示，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。記者葉冠妤/攝影
勞動部政務次長李俊俋今在立法院接受質詢時表示，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。記者葉冠妤/攝影

內政部長林右昌日前指年輕人不是真的買不起房子，而是沒規畫或想買的地點價格太高。對此，勞動部政務次長李俊俋今在立法院接受質詢時表示，他不評論他人說法，但青年買房當然要自己規畫，「我五十幾歲，在台北也買不起房子」，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。

勞動部今在立法院衛環委員會進行「疫後改善缺工擴大就業方案之規畫進度期程」、「降低工安事故提升職場安全之具體推動方案」、「投資青年就業方案之成效與第二期規畫進度期程」業務報告。

國民黨立委李貴敏質詢時指出，副總統賴清德前天稱「房價正在降」，內政部長林右昌也說年輕人不是真的買不起房子，而是沒規畫或想買的地點價格太高，負責掌管青年低薪、失業率的勞動部對青年買不起房有什麼看法？

李俊俋說，根據媒體報導，房價在降是一個事實。對於林右昌一席話，他認為青年買房當然要自己規畫，至於青年買不買得起房，要看買在哪裡，「嘉義大概都買得起，歡迎大家來嘉義買房。」

但李貴敏批評李無視青年工作地點，要在台北市工作的青年到嘉義買房，像是在耍嘴皮子。她追問，通貨膨脹導致租金上漲是事實嗎？李俊俋說，據他了解是有上漲，李貴敏再追問青年低薪是事實嗎？李俊俋則說，因為高達7成青年從事服務業，才造成薪資高不起來。

李貴敏說，次長不敢評論青年朋友買不買得起房，但就薪資、租金上漲等事實來看，青年就是買不起房。李俊俋則回嗆，不只青年朋友，他五十幾歲，在台北也買不起房，並重申他不評論政治人物發言，勞動部的職責是提升青年就業率，現在就很認真在做。

青年 嘉義 李俊俋

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