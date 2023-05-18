桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

桃園國際機場今天（18日）上午傳出第一航廈部分設施停電，有旅客在臉書表示出國時遇上航廈停電，雖然航廈內照明正常，但有部分旅客無法刷登機證，出境安檢機器也不能使用。機場公司稍早發出聲明表示，因N41迴路保險絲熔斷跳脫造成停電，但隨即啟動備援迴路供電，13分鐘內完成復電作業。

機場公司指出，第一航廈今天上午10時27分發生系統異常情形，機場公司立即派員進行檢修，經查主要為N41迴路保險絲熔斷跳脫所致，機場公司立即啟動備援迴路供電，於10時40分完成復電作業。

此次停電短暫影響旅客出入境查驗，造成一航班（國泰航空CX489）延遲登機18分鐘，造成旅客不便，機場公司表達歉意，並會加強檢修及保養，以維系統正常運作。

現場工作人員透露，上午停電大約一、兩分鐘而已，而且電力馬上就恢復了，其實沒什麼感覺。但登錄系統、安檢儀器都要重開並檢測後才能使用，而且一個單位卡一個單位，可能因此才讓人覺得停電時間有點久。