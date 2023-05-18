高中師嗜睡狂吐看7科別無解 竟是濫用美國仙丹

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
張姓教師到衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順門診看病。記者簡慧珍／攝影
張姓教師到衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順門診看病。記者簡慧珍／攝影

張姓高中教師兩個月前出現全身乏力、食欲不振、嗜睡、嘔吐的症狀，看過7個醫療科別，不但無解還越來越嚴重，他輾轉到衛福部彰化醫院求治，醫病經過詳談，加上抽血檢驗，確認張姓教服用類固醇引發不適症狀。

45歲張姓教師今天表示，今年3月出現不適症狀，因心臟裝支架先看心臟科，又因頻尿到泌尿科就診，他罹患白內障、青光眼也曾視網膜剝離就去眼科求醫，不適症狀都沒緩解，再經人介紹到免疫風濕科、腎臟科、神經內科看病，甚至擔心自己是過度憂慮而看了精神科，每家醫院、每個科別的診斷都不同，令他相當困擾。

張姓教師因嘔吐而胃食道逆流更嚴重，到彰化醫院肝膽腸胃科求診，醫師蔡安順安排抽血等多項檢查，當天晚上蔡安順通知他體內鈉離子很低，要多喝鹽水，如果很不舒服要掛急診，沒想到張姓教師開始暈眩並狂吐不止，趕緊掛急診住院。蔡安順詳問病史，發現張姓教師罹患陽光過敏症，皮膚容易搔癢，最近6年內每1至2周到某診所打針，前一陣子因青光眼，眼科醫師要求他停止注射止癢針。

蔡安順上健保雲端比對資料，發現止癢針劑是長效型類固醇，適用1個月施打一次，張姓教師疑似施打過度後就忽然停止施打才引發不適病狀，但他從沒被告知不能常打。

蔡安順說，類固醇濫用的副作用多，張姓教師長期過度施打類固醇，可能因此引發白內障及青光眼，也因長期過量使用類固醇，取代調控身體電解質等功能，造成腎上腺停止分泌糖皮質激素，稱為腎上腺機能不全，最近因眼疾突然停用類固醇導致電解質失衡，鈉離子下降至118 meq/L（正常大於136），達到重度低血鈉，因此渾身乏力、嘔吐、沒食慾，若未及時就醫將嚴重至昏迷、休克死亡。

蔡安順又說，類固醇俗稱「美國仙丹」要節制使用，一旦濫用，各種副作用就可能會反噬身體，他在張姓教師住院期間，一天至少探視3次以追蹤病情發展，控制濫用又停用的類固醇副作用發作。

張姓教師的皮膚過敏，長期過量注射類固醇。記者簡慧珍／攝影
張姓教師的皮膚過敏，長期過量注射類固醇。記者簡慧珍／攝影

類固醇 醫師 彰化

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