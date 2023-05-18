通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，開放民眾在4大超商及博客來官網預購，聯合新聞網也幫大家整理詳細內容，包含《1200月票購買使用方法》、《TPASS是什麼》、《1200月票和1280月票差異》、《原本1280月票要怎麼處理》等，讓通勤族一次搞懂。

1200月票購買時間、購買地點？

TPASS悠遊卡

「TPASS行政院通勤月票」今天開始預購。聯合報系資料照／記者周湘芸攝影

基北北桃1200生活圈定期票「TPASS悠遊卡」，將於今天早上11時起開放預購，於四大超商及博客來官網限量預購TPASS通勤月票卡，預計6月15日可取貨，取貨後依操作完成相關登錄設定作業，預計7月1日能正式使用，確定時間仍要等5月26日審查結果出爐。

基北北桃1200元定期票目前預計可在台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、部分台鐵車站及轉運站販售。

既有悠遊卡

除了使用TPASS外，其它利用既有悠遊卡普通卡、悠遊卡學生卡、悠遊聯名卡的民眾，於6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台設定(基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口)或使用自動加值機(國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站)設定購買通勤月票。

TPASS是什麼東西？

「TPASS行政院通勤月票」主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。聯合報系資料照／記者周湘芸攝影

交通部公路總局公布通勤月票全國統一的專屬電子票證TPASS樣式，引來許多民眾抱怨為何又要推新卡，公總局長陳文瑞表示，因為是第一次推動全國各地通勤月票，因此配合政策設計有意義的新卡片，如果民眾不想要TPASS，也能用原有的電子票證購買加值月票。

另外民眾如果購買月票和TPASS，並且完成實名登記，TPASS的100元費用就由政府全額補助，等於是免費取得該卡片。

悠遊卡公司表示，此次TPASS悠遊卡是採用新一代的超級悠遊卡SuperCard，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買通勤月票，在家輕輕鬆鬆就完成月票的購買及續購，平時也可以隨時隨地，以手機上的APP為超級悠遊卡SuperCard加值。

1200可以存在其他電子票證嗎？

除了使用TPASS外，其它利用既有悠遊卡普通卡、悠遊卡學生卡、悠遊聯名卡的民眾，於6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台設定(基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口)或使用自動加值機(國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站)設定購買通勤月票。

另外，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。首波由悠遊卡公司先行啟動，未來其他電子票證公司將陸續加入定期票行列。

1200和1280兩者最大的差異是？

1200定期票和1280月票除了價錢之外，最大的差異就是「適用地區」與「適用交通工具」，1200元適用的交通工具包含「雙北捷運」、「桃園機捷(規劃A7至A22站，待最後中央審定)」、「北北桃基公車」、「國道客運」、「台鐵」、「輕軌」、「四都Youbike」、「藍色公路交通工具（渡輪）」，範圍也從原本的雙北增至北北桃基四都。

1200月票與1280月票差異一次看。 圖／聯合新聞網製作

原本的1280該如何處理？

現行1280元定期票將販售至112年6月30日止，若要轉成1200元基北北桃月票，要先辦理退費。根據台北捷運官網顯示，1280元定期票退費計算方式為「退票金額以定期票票價扣除『定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間(30日)之比例(不足1元之數值採無條件捨去)』之優惠價計算」規定辦理退費，未使用天數可依比例退費(不收手續費)，「經過日數」為定期票啟用當日起算至最後一次使用日之日數，於扣除該「經過日數」所剩餘之天數為未使用天數計算退費。

例如：5/10第一次使用定期票，票卡最後一次使用於5/17(經過日數8天)，退費金額計算如下：

1280元-(1280元×8/30)=1280-341=939元。