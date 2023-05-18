人才將被中國挖角 籲加強技職教育

「台灣大學太多，應該加強技職教育，避免中國用統戰招生吸引台灣大學生就讀！」民眾黨立委張其祿18日直言，廣設大學的後果就是學歷貶值、私校退場困難，政府應更重視技職教育。同黨立委賴香伶則說，現行技職教育讓學生淪為考照機器，卻還有巨大產學落差，政府不能只透過補助促進就業，要減少產學落差。

注意陸校招生

張其祿表示，台灣少子化危機衝擊高教，2022年各級學校學生較2017年少30萬人，加上因兩岸關係惡化，中國禁止陸生來台就學，導致以陸生為招生主力的私校近年來財務惡化，政府近來雖以「專案輔導」要讓私校退場，但成效不彰，許多私校形同等死，他呼籲政府要務實讓私校退場。

他強調，中國近來又推出就學的「惠台措施」，以福建最好的福州大學為例，只要求台灣學生國英數任一科達到均標就可申請入學，等同招攬我國超過70%的學生，若再不作為就會讓台灣人才流失。張其祿直言，政府雖有透過「新南向政策」吸引學生來台就讀，但多以高額獎學金招生，無法減輕學校財政負擔。

需重視技職教育

因此他建議，政府應該加強技職教育以緩解高教危機。張其祿舉例說，竹科有工程師因為輪班太累，一批同事辭職成立線上維修水電平台，賺得比當初做工程師還多，但台灣社會還是對技職教育有偏見，政府應該給技職教育更好的條件與發展，才能解決人才外流、青年失業率高等問題。

「水電工的薪水比大學教授還高！」賴香伶說，但因為大學教育的觀念還在，導致年輕人寧願就學、失業，也不願從事技職，而且技職教育本身也有很多問題。她舉例，技職教育要考的證照太多，但學生往往畢業後還要補習，或是進行「產學訓用」與業界磨合，顯示考照明顯不符學生就業需求，需要減少無用證照，並擴大產學合作。

增加產學契合度

她也質疑蔡政府花160億推動「青年就業投資方案」，但申請人數一年比一年少。因此他們呼籲政府，要務實讓私校退場，並擴大技職教育規模，調整考照與課程內容。

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