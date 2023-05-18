立委批低碳蔬食推廣慢如牛步 民團盼有跨部會溝通平台

時代力量立委陳椒華今天表示，立法院在今年1月通過「氣候變遷因應法」，明定由農委會主辦低碳飲食推廣，然而政府各部門卻怠於推動低碳蔬食，如果未來蔬食可以轉換成碳憑證，民眾加入的意願越高，效益就會越大，相信更有助於達成2050年淨零碳排的目標。

陳椒華上午與台灣永續飲食轉型智庫、周一無肉日平台、佛教慈濟醫療財團法人以及動物社會研究社在立法院舉辦「低碳蔬食推廣慢如牛步，因應氣候變遷應迅速跟上國際腳步」記者會。

陳椒華表示，立法院在今年1月三讀通過「氣候變遷因應法」，其中第8條明訂「中央有關機關應推動溫室氣體減量、氣候變遷調適」、第10款明訂「農業溫室氣體減量管理、低碳飲食推廣及糧食安全確保事項：由行政院農業委員會主辦」，顯見政府已經重視低碳飲食推廣。

陳椒華說，以全植物飲食減緩氣候變遷，政府必須趕快動起來，農委會應儘速就農民取得碳權進行評估，環保署應將低碳全植物飲食納入「淨零綠生活」推廣之中，教育部應積極改善校園蔬食的營養與美味，並且將全植物飲食納入「環境教育」內涵之中，衛福部應將低碳全植物飲食的減碳算法，提供給各部門列入減碳KPI。

台灣周一無肉日平台總召張祐銓表示，平台從2009年開始倡議周一無肉日，當時全台校園參與率93%，更有不少機構訂定蔬食日，但是實施至今已經超過10年，根據近期調查，現今參與學校不增反減，甚至已經下滑至55%，相當可惜也值得關注和加強。

張祐銓認為，食農教育應該從小做起，透過家長、孩子與學校三方共同努力，從小就在生活中建立健康的飲食型態，而從環境保護的角度來看，全植物性的飲食方式能夠形塑永續的生活型態，更是減碳的重要措施之一。

台灣永續飲食轉型智庫籌備處執行長白卿芬指出，我國在今年初修訂「氣候變遷因應法」，制定台灣2050淨零排放12項關鍵戰略，但是未能賦予永續健康飲食角色的真正位階，法規與政策修正仍需與時俱進，並且進行滾動式檢討，以因應最新報告與局勢。

佛教慈濟醫療財團法人執行長林俊龍指出，素食者所花費的醫療費用相較葷食者來得低，透過與台灣的健保資料庫連結，經比較從「慈濟素食研究資料庫」募集的2166名素食者，以及相符年齡、性別的4332名葷食者，素食者的門診次數少13％、總醫療支出少15％。

動物社會研究社研究員陳庭毓表示，環保署與農委會刻意忽略、拖延植物性飲食的減排效果，甚至把「淨零綠生活」戰略當中「肉類轉向替代蛋白」的推動放在2031年，顯然是未依法行政、嚴重失職。

陳庭毓說，為因應氣候變遷、維護糧食安全、國民健康及環境保護，永續會應該成立永續健康飲食跨部會溝通平台，制定國家食物策略，納入推廣植物性飲食，而環保署與農委會則應該訂定出計畫、期程及淨零指標。