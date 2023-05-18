雲林質感循環杯56家飲料店免費借！佛心老闆加碼折5元

在雲林縣的飲料店買飲料除可自備環保杯，環保局也配合斗六市、虎尾鎮共56家飲料店，免費提供民眾借用循環杯，只要在LINE註冊系統會員，即可至合作飲料店用循環杯裝飲料，部分店家加碼祭出折扣5元，達到環保效果又替消費者省錢，目前已超過千人成為忠實客群。

目前國內推行循環杯制度最久的單位是台南一家器皿業者，其次是桃園市及雲林縣，其他縣市多仍在觀望中；雲林縣去年先配合斗六市30家飲料店推行，現在再增加虎尾鎮26家飲料店，每1個帳號至多可借6杯，依各店大杯容量分有700及750毫升。

公部門帶頭做，需要克服店家、民眾的使用意願，也得建置一套回收、清洗、配送機制，人力調度也是一大問題，縣環保局找來專業廠商合力推動，包括開模製作循環杯，且為長久經營，捨棄以租用的方式，從零開始建置借用系統，並購置大型洗碗、消毒及烘乾等機台，形成專門清洗動線，全程通過檢驗，解決取用便利性和疑慮可能有清洗衛生等問題。

環保是趨勢，但消費習慣還需要時間改變。據統計，去年循環杯借用達2130人次，但遺失率近2成，多半是民眾對它的概念不深，或者不知道用完要還，甚至放到忘記，今年1至5月成長至1645人次，遺失率已減至0.6成。

使用後的環保杯，回收前請先簡單沖洗，另因使用PP聚丙烯材質製作，環保局說，若真的不小心破損，該材質可重塑，破碎後還能再製新的杯子，壞了仍請民眾拿到飲料店回收。

目前該系統會員達1358人，其中不少學生族群因常訂飲料，加上又具環保概念，借用頻率相當高，甚至有學生愛店主動提出增加店內循環杯數量。