疫情趨緩 中研院：持續發展mRNA技術聚焦次世代醫療

受到新冠肺炎疫情影響，輝瑞、莫德納疫苗普及率高，看準mRNA技術對防疫和對次世代醫療的重大影響。中研院院長廖俊智表示，過去疫情嚴峻時，中研院成果無法和國際疫苗大廠競爭或合作，但mRNA技術有望成為癌症疫苗等平台，對次世代醫療有重大影響，中研院研究持續進行，但會變更研發目標。

中研院去年領先全球，率先發布Omicron次世代mRNA疫苗成果報告，更於短短四天後被美國國家衛生院（NIH）與疫苗大廠莫德納援引。

立法院今天舉行教育文化委員會，邀請中央研究院院長廖俊智備質詢。廖俊智表示，疫情之後全世界苦於無疫苗，中研院過去已具備核酸疫苗研究基礎，便基於公開資訊和既有經驗，嘗試合成製作疫苗，但疫情下也面臨諸多現實考量，因此無法和國際大廠競爭或合作，但中研院持續研究，為下次公衛疫情做準備。

民進黨籍立委陳秀寶表示，隨疫情趨緩，新冠肺炎次世代疫苗研發是否會停止或變更項目？

廖俊智則表示，中研院變更研發項目，但會持續發展mRNA技術，在於該技術除了對製造新冠肺炎疫苗有助益，也對次世代醫療有重大影響，預計更將成為處理疾病的新型態，其中癌症疫苗將是中研院關注的研發焦點之一。

國民黨籍立委萬美玲也詢問，中研院除了Omicron次世代mRNA疫苗成果報告受到美國關注，中研院目前也具備登革熱、B型肝炎等疫苗研發案，目前研發進度為何？

廖俊智也說，登革熱已準備技轉給國內外廠商，B型肝炎則尚未進入臨床應用階段，還有部分困難要克服。