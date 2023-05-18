影／健保總額大砍醫界炸鍋 衛福部：爭取成長率不低於4%

衛福部推估明年健保總額預算，4月底在健保會提出新計算方案，大砍150億元，引發醫界強烈不滿，質疑是選舉考量。衛福部次長周志浩今天表示，尊重健保會的建議，衛福部也會努力爭取行政院支持，明年健保費用成長率不低於4%。

周志浩今天在行政院會後記者會指出，有關健保醫療服務成本指數改變率再調整一案，這是健保會4月彙集付費者、醫療服務者、學者專家等各方代表作出的建議，衛福部予以尊重。

不過，周志浩說，最後健保費用的調整，仍要綜合考量，如消費者物價指數、癌症新藥成本的增加，以及新冠疫情後的費用逐漸由公務預算轉健保負擔等因素來做考量。最主要當然是物價因素，不管用新建議指數或現在的指數，都是落後指標，無法反映這2年的物價變化。

周志浩說，衛福部會考量這3個因素，努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4%，也會努力和健保會溝通。

行政院發言人林子倫表示，行政院願意支持衛福部經過多方考量後，提出增加幅度的方向，會適度調整健保支出總額的成長，不過最後增加的百分比，仍要回到健保會依法定程序完成審議後決定。