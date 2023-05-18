聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／健保總額大砍醫界炸鍋 衛福部：爭取成長率不低於4%

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
衛福部針對明年健保總額採取新計算方式，醫療總額遭砍一五○億元，引發醫界強烈不滿。記者曾學仁／攝影
衛福部針對明年健保總額採取新計算方式，醫療總額遭砍一五○億元，引發醫界強烈不滿。記者曾學仁／攝影

衛福部推估明年健保總額預算，4月底在健保會提出新計算方案，大砍150億元，引發醫界強烈不滿，質疑是選舉考量。衛福部次長周志浩今天表示，尊重健保會的建議，衛福部也會努力爭取行政院支持，明年健保費用成長率不低於4%。

周志浩今天在行政院會後記者會指出，有關健保醫療服務成本指數改變率再調整一案，這是健保會4月彙集付費者、醫療服務者、學者專家等各方代表作出的建議，衛福部予以尊重。

不過，周志浩說，最後健保費用的調整，仍要綜合考量，如消費者物價指數、癌症新藥成本的增加，以及新冠疫情後的費用逐漸由公務預算轉健保負擔等因素來做考量。最主要當然是物價因素，不管用新建議指數或現在的指數，都是落後指標，無法反映這2年的物價變化。

周志浩說，衛福部會考量這3個因素，努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4%，也會努力和健保會溝通。

行政院發言人林子倫表示，行政院願意支持衛福部經過多方考量後，提出增加幅度的方向，會適度調整健保支出總額的成長，不過最後增加的百分比，仍要回到健保會依法定程序完成審議後決定。

健保 衛福部 行政院

延伸閱讀

軍公教明年調薪？行政院：持正面態度

健保部分負擔新制正式預告 薛瑞元：擬7月1日上路

健保總額保證成長率為何改公式？衛福部這樣解釋

明年健保總額預估大砍150億元 民進黨立委要求持續溝通

相關新聞

通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，開放民眾在4大超商及博客來官網預購，聯合新聞網也幫大家整理詳細內容，包含《1200購買使用方法》、《TPASS是什麼》、《1200和1280差異》、《原本1280要怎麼處理》等，讓通勤族一次搞懂。

熱！台東今飆38度高溫 雙北、台南逾36度

今天第三波梅雨鋒面逐漸接近，水氣越晚越多，但不少民眾覺得很熱。台東縣地區發生焚風，中午12時26分已出現38度高溫，台北...

健保總額成長率降、部分負擔力道弱 醫界：災難的開始

衛福部正式預告健保部分負擔新制，最快於7月1日上路，往後醫療費用勢必增加，民眾的荷包又要失血了。隨著高齡化社會醫療支出愈...

桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

桃園國際機場今天（18日）上午傳出第一航廈部分設施停電，有旅客在臉書表示出國時遇上航廈停電，雖然航廈內照明正常，但有部分...

基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看

基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月...

哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦