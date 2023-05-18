聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／健保總額大砍醫界炸鍋 衛福部：爭取成長率不低於4%
衛福部推估明年健保總額預算，4月底在健保會提出新計算方案，大砍150億元，引發醫界強烈不滿，質疑是選舉考量。衛福部次長周志浩今天表示，尊重健保會的建議，衛福部也會努力爭取行政院支持，明年健保費用成長率不低於4%。
周志浩今天在行政院會後記者會指出，有關健保醫療服務成本指數改變率再調整一案，這是健保會4月彙集付費者、醫療服務者、學者專家等各方代表作出的建議，衛福部予以尊重。
不過，周志浩說，最後健保費用的調整，仍要綜合考量，如消費者物價指數、癌症新藥成本的增加，以及新冠疫情後的費用逐漸由公務預算轉健保負擔等因素來做考量。最主要當然是物價因素，不管用新建議指數或現在的指數，都是落後指標，無法反映這2年的物價變化。
周志浩說，衛福部會考量這3個因素，努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4%，也會努力和健保會溝通。
行政院發言人林子倫表示，行政院願意支持衛福部經過多方考量後，提出增加幅度的方向，會適度調整健保支出總額的成長，不過最後增加的百分比，仍要回到健保會依法定程序完成審議後決定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言