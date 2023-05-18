中捷肇災廠商罰1400萬不痛不癢？勞部：擬加重職安累犯裁罰金額

興富發建設工地吊臂日前砸進台中捷運，釀1死10傷，震驚全台。勞動部今在立院衛環委員進行「降低工安事故提升職場安全之具體推動方案」專案報告，面對跨黨派立委輪番質詢如何嚇阻職安累犯，勞動部次長李俊俋透露，將研議針對職安法違規累犯、資本額高的公司提高罰鍰。

興富發旗下的齊裕營造公司，是此次中捷事故的肇災廠商，近五年遭職安署勒令停工56次、開罰近1400萬元，足見是累犯。李俊俋今指出，經查，這次事件是沒有按照SOP所致，職安署預計針對興富發旗下5個子公司、30件在建建案執行專案檢查，同時就全國設有固定式起重機（塔吊）的營造工地，於1個月內完成專案檢查。

李俊俋指，興富發屢屢違法挨罰，顯示的是整個公司對職安衛文化的不重視。民進黨立委賴惠員認為，每個公司都重視商譽，但顯然全國知名建設公司的興富發不怕被罰，難道勞動部沒有更積極作為？

時代力量立委王婉諭也說，齊裕營造近5年挨罰1400萬元，但1400萬連一戶建案都買不起，罰款對建商不痛不癢，民眾希望希望看到是職災不要再發生，而不是建商屢次犯法、挨罰，勞動部除了加強勞檢，對慣犯應有更強硬手段，才能達到嚇阻作用。

李俊俋表示，勞動部除了透過重大職災公開網公布違法名單，勞動部固定與內政部召開例行會議，會提供違規名單提給內政部營建署，由於品質不良的建設公司是由建築相關法規規定，勞動部只就職安衛部分處理，這是現階段能做的。

王婉諭追問，有沒有可能參考公平交易法作為，以建案銷售金額一定比例作為懲處罰鍰金額？國民黨立委徐志榮也建議應針對黑名單加強懲處力道。李俊俋說，這個可以考慮，但提高裁罰金額涉及修法，且條文適用所有對象，還需要針對事業單位資本額、規模等區分裁罰標準，現在正在研議當中。